Per mantenere la piattaforma all'avanguardia e offrire ai clienti un'esperienza unica e veloce, l'automazione è una parte fondamentale della strategia del team. La piattaforma è un'architettura di microservizi pura, costruita su Java, distribuita utilizzando Jenkins e ospitata su Google Cloud Platform (GCP).

Con milioni di aggiornamenti e richieste di prodotti che devono essere elaborati in tempo reale, Conrad Electronic ha bisogno che tutto funzioni in modo coeso per garantire tempi di risposta rapidi e per rimanere al di sopra dei suoi obiettivi legati al livello di servizio (SLO).

“Le prestazioni delle applicazioni sono fondamentali per noi e soprattutto per i nostri clienti B2C e B2B”, come afferma Tobias Baumgart, direttore della piattaforma di e-commerce di Conrad Electric. “Vogliono portare a termine i propri acquisti rapidamente, quindi Conrad Electronic deve offrire la soluzione più veloce e semplice disponibile, e senza errori.”

Per sostenere questi sforzi, Conrad Electronic ha iniziato il suo percorso verso l'implementazione della tecnologia dei contenitori Kubernetes. Come spiega Baumgart: “Vogliamo armonizzare l'intera infrastruttura all'interno di un cluster centrale di Kubernetes, dove forniamo lo spazio dei nomi dei nostri team all'interno di un cluster gestito centralmente. In questo modo si fornisce una solida base per le operazioni e si aiuta il team a semplificare i processi.”