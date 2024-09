I candidati usano la piattaforma durante il processo di selezione per acquisire informazioni su una data azienda e sulla sua cultura. Questo crea un'esperienza positiva, e contribuisce ad attrarre i talenti giusti.

Avendo bisogno di ampliare le proprie attività per entrare in nuovi mercati, PathMotion ha iniziato il proprio percorso verso l'osservabilità con l'ammodernamento e la migrazione da un'applicazione monolitica on-premise alla costruzione e distribuzione di microservizi su Google Cloud Platform (GCP) e Google Kubernetes Engine (GKE). PathMotion necessitava di una soluzione altrettanto moderna per l'osservabilità e il monitoraggio in grado di tenere il passo con la velocità e la complessità dei microservizi containerizzati.