Gli sviluppatori di Vivy hanno avuto esperienze passate con Datadog, New Relic e vari strumenti open source, quindi quando hanno avuto bisogno di trovare una soluzione APM (Application Performance Management) in grado di gestire le complessità del monitoraggio delle loro applicazioni basate su microservizi containerizzati, sapevano di dover necessariamente trovare qualcosa di nuovo. Instana è diventata la scelta più ovvia per Vivy poiché non richiedeva alcuna configurazione, rilevava automaticamente tutti i servizi e tracciava ogni richiesta.

“Instana capisce l'interconnessione di tutto” , afferma Kirill Merkushev, Head of Backend di Vivy. Con Instana installata, tutti i componenti e i servizi di Vivy insieme alle relative dipendenze vengono rilevati automaticamente e ogni richiesta viene tracciata end-to-end. Vivy è stata in grado di eliminare i processi manuali e ora ha piena visibilità delle sue applicazioni e dei suoi servizi con informazioni precise sulle dipendenze dei servizi, tracce dello stack per servizio e tempistiche delle richieste di ogni singolo servizio.

Con l'esigenza dei clienti di Vivy di avere un accesso mobile sempre attivo e on-demand, Vivy non può permettersi che le sue applicazioni o i suoi servizi siano rallentati o interrotti per un qualsiasi periodo di tempo. Con l'analisi automatica della causa principale di Instana, ogni volta che si verifica un servizio lento o una richiesta problematica, viene generato un singolo incidente che include tutti gli eventi corrispondenti insieme all'identificazione della causa principale più probabile. Grazie a questi dati utilizzabili, gli ingegneri di Vivy sono rapidamente in grado di valutare la situazione e risolvere i problemi senza esitazione. Secondo Merkushev, “Prima di Instana, se un bug entrava in produzione, gli sviluppatori potevano impiegare fino a tre giorni per trovare la causa principale e risolvere definitivamente il problema. Con Instana, riceviamo immediatamente una notifica della causa principale e possiamo risolvere il problema in un terzo del tempo o meno”.

Dato che Vivy si occupa di dati sanitari sensibili, è fondamentale che l'azienda rispetti tutte le leggi applicabili sulla privacy dei dati. L'applicazione di Vivy gestisce diversi tipi di dati sensibili, dalle cartelle cliniche alle informazioni finanziarie. Pertanto, la massima priorità di Vivy è proteggere tutti i dati dall'accesso non autorizzato di terze parti. Utilizzando una tecnologia di crittografia ultramoderna e rispettando le più severe politiche sulla privacy, Vivy aiuta a garantire che solo l'utente abbia accesso ai propri dati.

Inoltre, Vivy deve assicurarsi di non inviare alcuna informazione sensibile identificabile a strumenti di terze parti. Vivy è stata in grado di configurare Instana e analizzare i dati senza problemi per garantire che l'azienda soddisfi tutte le esigenze di conformità alla privacy, ottenendo comunque il valore di cui ha bisogno dalle funzionalità di monitoraggio automatico di Instana. Instana ha inoltre reso più semplice per Vivy sapere quando gli hacker stanno tentando di accedere ai dati dei pazienti. “Poiché Instana tiene traccia di tutte le richieste tramite l'infrastruttura Vivy”, spiega Merkushev, “siamo in grado di vedere immediatamente quando riceviamo un aumento delle richieste. Con Instana siamo in grado di decifrare rapidamente se il picco è causato da errori o da hacker”.