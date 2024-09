BlueIT mira a raggiungere questi due obiettivi attraverso i suoi servizi di esternalizzazione IT. "In quanto società benefit, ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a implementare una strategia IT che non solo assicuri le prestazioni, ma che supporti anche i loro obiettivi di sostenibilità e li accompagni in un percorso di riduzione delle emissioni di carbonio", spiega Francesco Sartini, Chief Innovation Officer di BlueIT. Attualmente, BlueIT offre servizi di esternalizzazione IT diretta a 35 diversi clienti. I suoi servizi sono indipendenti dal settore e la sua attuale base di clienti comprende organizzazioni del settore manifatturiero, tecnologico, dei servizi finanziari, dell'intrattenimento, della vendita al dettaglio e di alimenti e bevande.

Una delle principali priorità di BlueIT è il passaggio dal tradizionale ITOps all'AIOps. "Per la nostra organizzazione e i nostri clienti, l'adozione di AIOps non è solo un progetto tecnologico. È un cambio di paradigma organizzativo", osserva Sartini. La chiave di questa transizione è la capacità di BlueIT di offrire ai clienti una visione completa dell'intero ambiente IT, dal livello di applicazione fino all'infrastruttura, e di aiutare i clienti a riallocare in modo proattivo le risorse per ridurre gli sprechi e migliorare le prestazioni delle applicazioni. Per questo BlueIT utilizza le soluzioni di ottimizzazione dei costi del cloud ibrido IBM Turbonomic e IBM Instana Observability.