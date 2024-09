Si inizia con la creazione di una cultura che supporti la rapida crescita e il miglioramento continuo. "Ci consideriamo una startup in fase iniziale all'interno di IBM", spiega Jason Erickson, Senior Technology Zone Manager, Automation, di IBM.

IBM Technology Zone (TechZone) è la destinazione unica per tutti i team go-to-market di IBM e per l'ecosistema IBM Business Partner per fornire e personalizzare ambienti demo live. In pochi clic è possibile accedere a un'ampia varietà di infrastrutture e soluzioni software.

"Un Tech Seller accederà a TechZone per avviare un'istanza di un prodotto (per esempio, IBM Cloud Pak for Data) in esecuzione su cloud pubblico mentre, allo stesso tempo, un business partner sta effettuando l'accesso per avviare un'istanza di un altro prodotto (per esempio, IBM Cloud Pak for Business Automation) in esecuzione on-premise. Moltiplicatelo per 500. Questo è ciò che accade ogni giorno in TechZone”, spiega Erickson. Questi ambienti dimostrativi consentono agli utenti di ottenere un'esperienza diretta con un nuovo prodotto e di comprendere meglio come può essere implementato nel proprio ambiente e avere un impatto sulla propria attività. Poiché sono destinati alla formazione e all'esplorazione, questi ambienti sono effimeri. Durano da poche ore a pochi giorni.

"Negli ultimi anni abbiamo ampliato notevolmente le nostre operazioni e acquisito nuovi utenti in IBM e nel nostro ecosistema di business partner", osserva Erickson. "Ciò ha richiesto da parte nostra la costruzione in modo rapido e sicuro di un'infrastruttura per supportare i loro ambienti." Ecco perché TechZone si è rivolta a IBM Turbonomic®.