L'AIOps è l'applicazione di capacità AI, come l'elaborazione del linguaggio naturale e i modelli di machine learning, per automatizzare e semplificare i workflow operativi. L'AIOps non solo crea opportunità di automazione ed efficienza, ma affronta anche direttamente una sfida significativa che le squadre IT devono affrontare oggi. I componenti dell'infrastruttura IT, le applicazioni e gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni generano enormi volumi di dati sulle operazioni IT; volumi che aumentano rapidamente man mano che le organizzazioni intraprendono la trasformazione digitale e adottano servizi di cloud computing e ambienti hybrid cloud. Gartner stima che l'infrastruttura IT aziendale media generi da due a tre volte più dati sulle operazioni IT ogni anno.

Per gestire e utilizzare meglio questi dati, i team di operazioni IT si affidano meno agli strumenti di gestione IT basati sul dominio e al monitoraggio e all'intervento manuali e si rivolgono sempre più all'automazione basata sui dati e basata sull'AI.

L'AIOps consente ai team di operazioni IT di essere più agili e reattivi aiutando a: