Cos'è il multicloud?

Il multicloud consiste nell'utilizzo di servizi cloud erogati da più di un fornitore cloud. Può essere semplice come utilizzare il SaaS (software-as-a-service) di diversi fornitori cloud, ad esempio Salesforce e Workday. Ma nelle aziende il multicloud tipicamente si riferisce all' esecuzione di applicazioni aziendali su PaaS (platform-as-a-service) o IaaS (infrastructure-as-a-service) erogati da più provider di servizi cloud, come AWS (Amazon Web Services), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure.
Una soluzione multicloud è una soluzione di cloud computing che è portabile sulle infrastrutture cloud di molteplici provider cloud. Le soluzioni multicloud sono generalmente sviluppate su tecnologie a codice open-source native del cloud , come Kubernetes, che sono supportate dai tutti i provider di cloud pubblico. Normalmente includono anche funzionalità per la gestione dei carichi di lavoro in molteplici cloud con una console centrale (o 'singolo pannello di controllo'). Molti dei principali provider cloud e provider di soluzioni cloud, come VMWare, offrono soluzioni multicloud per infrastrutture di calcolo, sviluppo, data warehousing, storage cloud, AI (Artificial Intelligence) e machine learning , disaster recovery/business continuity e altro ancora.
Il valore generale del multicloud per l'azienda è la sua capacità di impedire di essere vincolati a uno specifico fornitore - con i problemi di prestazioni, le opzioni limitate o i costi non necessari che derivano dall'utilizzo esclusivo di un singolo fornitore cloud. Una strategia multicloud offre alle organizzazioni
La chiave per massimizzare i vantaggi di un'architettura multicloud è gestire applicazioni e risorse attraverso i cloud multipli centralmente, come se facessero parte di un singolo cloud. Ma la gestione multicloud presenta molteplici sfide, tra le quali:
Le organizzazioni usano gli strumenti di gestione multicloud - o preferibilmente una piattaforma di gestione multicloud - per monitorare e gestire le loro implementazioni multicloud come se fossero un singolo ambiente cloud. Le migliori piattaforme di gestione multicloud offrono generalmente
Il cloud ibrido è l'uso di entrambi gli ambienti di cloud pubblico e cloud privato, con gestione, orchestrazione e portabilità tra di loro che consente a un'organizzazione di usarli come una singola infrastruttura IT unificata e ottimizzata.
Multicloud e cloud ibrido non si escludono a vicenda. Infatti la maggior parte dei cloud ibridi di livello aziendale sono multicloud ibridi, in quanto includono servizi di cloud pubblico o privato di almeno due fornitori di servizi cloud.
Il multicloud ibrido aumenta i vantaggi del multicloud con
Crea applicazioni più velocemente e implementale in modo coerente in ambienti on-premise, edge computing e su cloud pubblici di qualsiasi vendor.
Containerizza e implementa in modo rapido e sicuro i carichi di lavoro aziendali nei cluster Kubernetes.Poiché IBM gestisce OCP (OpenShift Container Platform), avrai più tempo per concentrarti sulle tue attività principali.
Innova più velocemente, riduci i costi operativi e trasforma le operazioni IT (ITOps) con una piattaforma AIOps che fornisce visibilità sui dati delle prestazioni e sulle dipendenze negli ambienti.
Con IBM Cloud Satellite puoi implementare e gestire le applicazioni in modo coerente in ambienti multicloud, con maggiore visibilità globale e minore complessità di gestione. Utilizza una singola API per creare un'ubicazione di cloud distribuito, quindi aggiungi macchine host da qualsiasi cloud, data center on-premise, o dall'edge. E utilizza un set comune di servizi cloud, tra cui le toolchain, i database e l'AI, in qualsiasi ubicazione.