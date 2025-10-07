Cos'è il multicloud?

Il multicloud consiste nell'utilizzo di servizi cloud erogati da più di un fornitore cloud. Può essere semplice come utilizzare il SaaS (software-as-a-service) di diversi fornitori cloud, ad esempio Salesforce e Workday. Ma nelle aziende il multicloud tipicamente si riferisce all' esecuzione di applicazioni aziendali su PaaS (platform-as-a-service) o IaaS (infrastructure-as-a-service) erogati da più provider di servizi cloud, come AWS (Amazon Web Services), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure.

Una soluzione multicloud è una soluzione di cloud computing che è portabile sulle infrastrutture cloud di molteplici provider cloud. Le soluzioni multicloud sono generalmente sviluppate su tecnologie a codice open-source native del cloud , come Kubernetes, che sono supportate dai tutti i provider di cloud pubblico. Normalmente includono anche funzionalità per la gestione dei carichi di lavoro in molteplici cloud con una console centrale (o 'singolo pannello di controllo'). Molti dei principali provider cloud e provider di soluzioni cloud, come VMWare, offrono soluzioni multicloud per infrastrutture di calcolo, sviluppo, data warehousing, storage cloud, AI (Artificial Intelligence) e machine learning , disaster recovery/business continuity e altro ancora.