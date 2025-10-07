Cos'è il multicloud?

Il multicloud, ossia l'utilizzo di servizi cloud di due o più fornitori, offre alle organizzazioni la flessibilità necessaria per ottimizzare le prestazioni, controllare i costi ed evitare di essere vincolati a uno specifico fornitore.
Il multicloud consiste nell'utilizzo di servizi cloud erogati da più di un fornitore cloud. Può essere semplice come utilizzare il SaaS (software-as-a-service) di diversi fornitori cloud, ad esempio Salesforce e Workday. Ma nelle aziende il multicloud tipicamente si riferisce all' esecuzione di applicazioni aziendali su  PaaS (platform-as-a-service)  o  IaaS (infrastructure-as-a-service)  erogati da più provider di servizi cloud, come AWS (Amazon Web Services), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure.

Una soluzione multicloud è una soluzione di cloud computing  che è portabile sulle infrastrutture cloud di molteplici provider cloud. Le soluzioni multicloud sono generalmente sviluppate su tecnologie a codice open-source  native del cloud , come Kubernetes, che sono supportate dai tutti i provider di cloud pubblico. Normalmente includono anche funzionalità per la gestione dei carichi di lavoro in molteplici cloud con una console centrale (o 'singolo pannello di controllo'). Molti dei principali provider cloud e provider di soluzioni cloud, come VMWare, offrono soluzioni multicloud per infrastrutture di calcolo, sviluppo, data warehousingstorage cloudAI (Artificial Intelligence) e machine learning , disaster recovery/business continuity e altro ancora.
Valore e vantaggi del multicloud

Il valore generale del multicloud per l'azienda è la sua capacità di impedire di essere vincolati a uno specifico fornitore - con i problemi di prestazioni, le opzioni limitate o i costi non necessari che derivano dall'utilizzo esclusivo di un singolo fornitore cloud. Una strategia multicloud offre alle organizzazioni

  • Flessibilità per scegliere servizi cloud da diversi provider cloud, in base alla combinazione di tariffe, prestazioni, requisiti di protezione e conformità, ubicazione geografica che meglio si adatta all'azienda;

  • Capacità di adottare rapidamente le migliori tecnologie di qualsiasi fornitore, secondo necessità o man mano che emergono, anziché limitare i clienti a ogni eventuale offerta o funzione che un singolo fornitore presenta in un dato momento;

  • Ridotta vulnerabilità alle interruzioni e ai tempi di inattività imprevisti (perché un'interruzione su un cloud non avrà necessariamente un impatto sui servizi di altri cloud);

  • Ridotta esposizione a problemi di concessione di licenza, protezione, compatibilità e altri problemi che possono risultare dall'"IT ombra" - utenti che aderiscono in modo indipendente a servizi cloud che un'organizzazione con un solo cloud non potrebbe offrire.
Gestione multicloud

La chiave per massimizzare i vantaggi di un'architettura multicloud è gestire applicazioni e risorse attraverso i cloud multipli centralmente, come se facessero parte di un singolo cloud. Ma la gestione multicloud presenta molteplici sfide, tra le quali:

  • Mantenere una protezione del cloud e politiche di conformità coerenti su molteplici piattaforme;

  • Implementare coerentemente le applicazioni negli ambienti di destinazione (per esempio, sviluppo, staging, produzione) e nelle varie piattaforme di hosting;

  • Federare e visualizzare eventi dagli strumenti di log e monitoraggio per ottenere una vista singola e configurare risposte coerenti

Le organizzazioni usano gli strumenti di gestione multicloud - o preferibilmente una piattaforma di gestione multicloud - per monitorare e gestire le loro implementazioni multicloud come se fossero un singolo ambiente cloud. Le migliori piattaforme di gestione multicloud offrono generalmente

  • Visibilità e controllo su tutte le risorse cloud,  tra cui le offerte IaaS, PaaS e SaaS, nonché delle risorse associate di storage dati e rete in tutte le implementazioni nel cloud pubblico, nel cloud privato e all'edge.

  • Funzionalità di analytics e/o AI, compreso  AIOps (Artificial Intelligence for Operations). AIOps usa l'AI e il ML per passare al vaglio il 'rumore' dei dati per individuare le metriche, la telemetria, di cui l'organizzazione si può servire per semplificare le operazioni, prevedere i problemi di disponibilità o di prestazioni e persino automatizzare le azioni correttive in tutta l'infrastruttura multicloud.
Multicloud, cloud ibrido e multicloud ibrido

Il cloud ibrido è l'uso di entrambi gli ambienti di cloud pubblico e cloud privato, con gestione, orchestrazione e portabilità tra di loro che consente a un'organizzazione di usarli come una singola infrastruttura IT unificata e ottimizzata.

Multicloud e cloud ibrido non si escludono a vicenda. Infatti la maggior parte dei cloud ibridi di livello aziendale sono multicloud ibridi, in quanto includono servizi di cloud pubblico o privato di almeno due fornitori di servizi cloud.

Il multicloud ibrido aumenta i vantaggi del multicloud con

  • Migliorata produttività degli sviluppatori: il multicloud ibrido abilita ed è abilitato dalle metodologie di sviluppo di Agile e DevOps e dalle tecnologie di applicazioni native del cloud quali l'architettura a microservizi, i container e l'elaborazione serverless.

  • Protezione e conformità migliorate: oltre al fornire l'ampio accesso del multicloud alle migliori tecnologie per la protezione e la conformità, il multicloud ibrido offre la flessibilità per implementare e scalare dati riservati o carichi di lavoro altamente regolamentati nelle modalità più sicure e conformi, e la convenienza di implementare protezione e conformità coerentemente in tutti i servizi cloud, i fornitori cloud e gli ambienti cloud.

  • Maggiore efficienza e ottimizzazione della spesa: oltre alla flessibilità di scegliere il servizio cloud più economicamente vantaggioso, il multicloud ibrido fornisce il massimo controllo granulare su dove i carichi di lavoro vengono implementati e scalati, consentendo alle organizzazioni di migliorare ulteriormente le prestazioni (ad esempio, implementare più vicino agli utenti per ridurre la latenza) e ottimizzare la spesa. Il cloud ibrido aiuta le aziende anche a modernizzare più velocemente le applicazioni esistenti e a collegare i servizi cloud ai dati sull'infrastruttura cloud o installata on-premise, con modalità che apportano nuovo valore.
Risorse Come modernizzare la tua strategia di cloud ibrido
Un ambiente cloud ibrido aperto è basato su un'architettura open source, che offre flessibilità lavorando all'interno della tua architettura IT, indipendentemente dal suo tipo.
Cos'è il cloud computing?
Il cloud computing trasforma l'infrastruttura IT in un programma di utilità, consentendoti di "collegarti" a risorse e applicazioni di calcolo su Internet, senza doverle installare e gestire on-premise.
Cos'è Kubernetes?
Una piattaforma di orchestrazione di container open source, Kubernetes automatizza l'implementazione, la gestione e la scalabilità delle applicazioni containerizzate.
