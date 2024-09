Quando è iniziata la pandemia da COVID-19, i viaggi aerei si sono fermati. Per Delta Air Lines, una delle compagnie aeree attive più antiche del mondo, due cose sono diventate chiare. In primo luogo, la compagnia aerea doveva rispondere alle nuove realtà economiche. In secondo luogo, una volta terminata la pandemia, l'azienda avrebbe dovuto far decollare rapidamente nuove esperienze premium per i clienti.

Entrambe le direzioni richiedevano il supporto di più di 90.000 dipendenti di prima linea, e tutti avevano bisogno di strumenti e insight diversi per poter fare il possibile per i stimati clienti di Delta. Per raggiungere questo obiettivo, è stato necessario attuare una trasformazione per consentire la distribuzione delle soluzioni tecnologiche in modo più rapido, sicuro, affidabile e scalabile.