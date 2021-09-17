Cos'è AIOps?

Sia AIOps che DevOps sono metodologie progettate per migliorare le operazioni IT, ma si concentrano su diversi aspetti del ciclo di vita del software.

DevOps mira a integrare i team operativi e di sviluppo per promuovere la collaborazione e l'efficienza durante tutto il processo di sviluppo del software. Semplifica e automatizza i processi di codifica, test e distribuzione e accelera i processi di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD), consentendo rilasci di software più rapidi e affidabili.

DevOps utilizza anche strumenti come l'infrastructure as code e piattaforme di collaborazione per abbattere i silo tra i team e assicurarsi che gli aggiornamenti software possano essere forniti rapidamente, senza compromettere la qualità.

Mentre DevOps si concentra sull'accelerazione e il perfezionamento dello sviluppo e della distribuzione del software, AIOps utilizza l'AI per ottimizzare le prestazioni degli ambienti IT aziendali, garantendo che i sistemi funzionino in modo fluido ed efficiente. Le piattaforme AIOps utilizzano l'apprendimento automatico (ML) e l'analisi dei big data per analizzare grandi quantità di dati operativi e aiutare i team IT a rilevare e risolvere i problemi in modo proattivo.

Se utilizzati in tandem, i servizi AIOps e DevOps possono aiutare le aziende a creare un approccio complementare e completo alla gestione dell'intero ciclo di vita del software.