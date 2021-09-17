Cos'è AIOps?

L'intelligenza artificiale per le operazioni IT, o AIOps, è l'applicazione di funzionalità di intelligenza artificiale (AI), come l'elaborazione del linguaggio naturale e i modelli di apprendimento automatico, per automatizzare, semplificare e ottimizzare la gestione dei servizi IT e i workflow operativi.
AIOps utilizza le funzionalità di big data, analytics e apprendimento automatico per:
Integrando strumenti manuali e distinti, in un'unica piattaforma intelligente e automatizzata, dedicata alle operazioni IT, l'AIOps consente ai team assegnati di rispondere in modo più celere, persino proattivo, a rallentamenti e periodi di interruzione, con visibilità e contesto end-to-end.
L'AIOPS supporta le aziende nel colmare il divario che separa, da un lato, un panorama IT eterogeneo, dinamico e difficile da monitorare, nonché team IT isolati, e, dall'altro, le aspettative degli utenti per quanto riguarda le prestazioni e la disponibilità delle app. Con la proliferazione di iniziative di trasformazione digitale in tutti i settori aziendali, molti esperti vedono nelle AIOps il futuro della gestione delle operazioni IT.
Questa guida è progettata per aiutare i CIO e i professionisti IT a riposizionare i team IT da "centri di costo" a "collaboratori", imparare quattro passaggi per aggiungere AI e automazione IT all'organizzazione, rimuovere gli ostacoli al successo e altro ancora.
L'AIOps può incorporare una serie di strategie e funzionalità di AI, tra cui l'output e l'aggregazione dei dati, gli algoritmi, l'orchestrazione e la visualizzazione.
Gli algoritmi codificano le competenze IT, la logica aziendale e gli obiettivi, consentendo alle piattaforme AIOps di dare priorità agli eventi di sicurezza e di prendere decisioni sulle prestazioni. Gli algoritmi costituiscono la base dell'apprendimento automatico (ML) e consentono alle piattaforme di stabilire le linee di riferimento e di adattarsi ai cambiamenti dei dati ambientali.
L'apprendimento automatico utilizza algoritmi e tecniche, come il rinforzo supervisionato e non e il deep learning, per aiutare i sistemi ad apprendere da grandi set di dati e adattarsi alle nuove informazioni. Nell'AIOps, l'apprendimento automatico (ML) aiuta con il rilevamento delle anomalie, l'analisi delle cause principali (RCA), la correlazione degli eventi e l'analisi predittiva.
I programmi AIOps raccolgono dati da vari componenti di rete e fonti di dati. Gli Analytics interpretano i dati non elaborati per creare nuovi dati e metadati che aiutano sia i sistemi che i team a identificare le tendenze, isolare i problemi, prevedere le richieste di capacità e gestire gli eventi.
Le funzionalità di automazione degli strumenti AIOps consentono ai sistemi AIOps di agire in base a insight in tempo reale. Ad esempio, l'analytics predittiva possono prevedere un aumento del traffico di dati e attivare un workflow di automazione per allocare storage aggiuntivo secondo necessità (in linea con le regole algoritmiche).
Gli strumenti di visualizzazione dei dati in AIOps presentano i dati attraverso dashboard, report e grafici, in modo che i team IT possano monitorare i cambiamenti e prendere decisioni al di là delle funzionalità del software AIOps.
L'AIOps utilizza una piattaforma big data per aggregare in un unico luogo i dati dell'ITOps, i team e gli strumenti, solitamente isolati. Questi dati possono includere:
Le piattaforme AIOps applicano quindi analisi mirate e strumenti di apprendimento automatico per:
Il percorso di adozione dell'AIOps si differenzia da un'organizzazione all'altra. Una volta che i leader aziendali hanno elaborato una strategia AIOps, possono iniziare a incorporare strumenti che aiutano i team IT a osservare, prevedere e rispondere rapidamente ai problemi IT.
Quando si scelgono gli strumenti per migliorare AIOps, molti team prendono in considerazione le seguenti funzioni:
Le piattaforme AIOps possono fornire alle organizzazioni diversi livelli di automazione, a seconda delle esigenze IT e della strategia AIOps.
Con un approccio indipendente dal dominio, il software AIOPs raccoglie dati da un'ampia gamma di fonti per risolvere i problemi nei vari domini operativi (networking, storage e sicurezza, per esempio). Questi strumenti offrono una visione completa e olistica delle prestazioni complessive, aiutando le organizzazioni ad affrontare problemi che riguardano più aree.
Tuttavia, potrebbero non fornire gli insight dettagliati di cui i team IT hanno bisogno per affrontare i punti critici specifici o per soddisfare le esigenze uniche del settore. L'ampia natura degli strumenti indipendenti dal dominio significa che eccellono nell'offrire una panoramica generale, ma potrebbero non essere in grado di fornire soluzioni mirate di gestione degli incidenti per sfide più complesse.
Gli strumenti AIOps incentrati sul dominio si concentrano su un dominio specifico, che si tratti di un ambiente IT o di un settore particolare. Sebbene questi strumenti non coprano l'intero panorama IT, sono altamente specializzati, con modelli AI addestrati su set di dati specifici del loro dominio. Questa specializzazione consente loro di fornire informazioni e soluzioni precise.
Ad esempio, in un contesto di rete, uno strumento incentrato sul dominio può identificare con precisione la causa di un collo di bottiglia comprendendo i protocolli e i modelli di rete standard. Grazie al proprio addestramento specializzato e alla sua focalizzazione, è in grado di stabilire se il rallentamento è dovuto a un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) o a una semplice configurazione errata del sistema.
Indipendentemente dal tipo di strumento scelto da un'organizzazione, è importante che i team:
Sia AIOps che DevOps sono metodologie progettate per migliorare le operazioni IT, ma si concentrano su diversi aspetti del ciclo di vita del software.
DevOps mira a integrare i team operativi e di sviluppo per promuovere la collaborazione e l'efficienza durante tutto il processo di sviluppo del software. Semplifica e automatizza i processi di codifica, test e distribuzione e accelera i processi di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD), consentendo rilasci di software più rapidi e affidabili.
DevOps utilizza anche strumenti come l'infrastructure as code e piattaforme di collaborazione per abbattere i silo tra i team e assicurarsi che gli aggiornamenti software possano essere forniti rapidamente, senza compromettere la qualità.
Mentre DevOps si concentra sull'accelerazione e il perfezionamento dello sviluppo e della distribuzione del software, AIOps utilizza l'AI per ottimizzare le prestazioni degli ambienti IT aziendali, garantendo che i sistemi funzionino in modo fluido ed efficiente. Le piattaforme AIOps utilizzano l'apprendimento automatico (ML) e l'analisi dei big data per analizzare grandi quantità di dati operativi e aiutare i team IT a rilevare e risolvere i problemi in modo proattivo.
Se utilizzati in tandem, i servizi AIOps e DevOps possono aiutare le aziende a creare un approccio complementare e completo alla gestione dell'intero ciclo di vita del software.
I servizi AIOps possono aiutare le aziende ad affrontare diversi casi d'uso, tra cui:
Le analisi delle cause principali (RCA) determinano la causa principale dei problemi per porvi rimedio con soluzioni appropriate. La RCA aiuta i team a evitare il lavoro controproducente di trattare i sintomi di un problema anziché la causa principale.
Ad esempio, una piattaforma AIOps può individuare la fonte di un'interruzione di rete per risolverla immediatamente e impostare misure di sicurezza per evitare che si verifichi lo stesso problema in futuro.
Gli strumenti AIOps possono setacciare grandi quantità di dati storici e scoprire punti di dati atipici all'interno di un set di dati. Questi outlier aiutano i team a identificare e prevedere gli eventi problematici (le violazioni dei dati, per esempio) e a evitare le conseguenze potenzialmente costose di tali eventi (come ad esempio danni d'immagine, multe normative e calo della fiducia dei consumatori).
Le applicazioni moderne sono spesso separate da più livelli di astrazione, il che rende difficile capire quali server on-premise sottostanti, risorse di storage e di rete supportano quali applicazioni. L'AIOps aiuta a colmare questa lacuna.
Funge da strumento di monitoraggio per l'infrastruttura cloud, la virtualizzazione e i sistemi di storage, segnalando metriche quali utilizzo, disponibilità e tempi di risposta. Inoltre, AIOps utilizza funzionalità di correlazione degli eventi per consolidare e aggregare le informazioni in modo che gli utenti possano consumare e comprendere le informazioni più facilmente.
Per la maggior parte delle organizzazioni, l'adozione del cloud è graduale, non globale. Ciò si traduce spesso in ambienti multicloud ibridi (che includono molte parti interconnesse che si basano su tecnologie come API e microservizi) con dipendenze multiple che possono cambiare troppo rapidamente e frequentemente per essere documentate. Offrendo una visibilità cristallina su queste interdipendenze, l'AIOps può ridurre drasticamente i rischi operativi associati alla migrazione al cloud e agli approcci all'hybrid cloud.
DevOps accelera lo sviluppo dando ai team di sviluppo più potere per il provisioning e la riconfigurazione dell'infrastruttura IT, ma i team devono comunque gestire l'architettura. AIOps fornisce la visibilità e l'automazione di cui i team IT hanno bisogno per supportare DevOps senza un'eccessiva supervisione umana.
Il vantaggio principale dell'AIOps è che consente ai team ITOps di identificare, affrontare e risolvere rallentamenti e interruzioni più rapidamente di quanto non si possa fare manualmente analizzando gli avvisi provenienti da più strumenti e componenti. Ciò consente alle aziende di ottenere:
Eliminando il rumore delle operazioni IT e correlando i dati operativi di più ambienti IT, l'AIOps può identificare le cause principali e proporre soluzioni in modo più rapido e accurato di quanto sia possibile per un essere umano. L'identificazione accelerata dei problemi e i processi di risoluzione degli incidenti consentono alle organizzazioni di fissare e raggiungere obiettivi MTTR prima impensabili.
L'identificazione automatica dei problemi operativi e gli script di risposta riprogrammati riducono i costi operativi e favoriscono un'allocazione delle risorse più precisa. Inoltre, riduce il workload del personale IT e libera le risorse del personale per lavori più innovativi e complessi, migliorando l'esperienza dei dipendenti.
Le integrazioni all'interno degli strumenti di monitoraggio AIOps facilitano una collaborazione più efficace tra i team DevOps, ITOps, di governance e sicurezza. E una migliore visibilità, comunicazione e trasparenza consentono a questi team di migliorare il processo decisionale e rispondere più velocemente ai problemi.
Grazie alle funzionalità integrate di analytics predittiva, le piattaforme AIOps imparano costantemente a identificare e stabilire la priorità degli avvisi più urgenti. Ciò aiuta i team IT a risolvere potenziali problemi prima che causino tempi di inattività non pianificati, interruzioni e sospensioni del servizio.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.
IBM Instana consente osservabilità in tempo reale che tutti, e chiunque, possono utilizzare. Offre un rapido time to value, verificando al contempo che la strategia di osservabilità possa tenere il passo con la complessità dinamica degli ambienti di oggi e di domani. Dal mobile al mainframe, Instana supporta oltre 250 tecnologie ed è in continua crescita.
Apptio è una famiglia di prodotti software per la gestione finanziaria della tecnologia, la gestione finanziaria del cloud e la pianificazione agile dell'impresa che consente di legare gli investimenti tecnologici a un chiaro valore aziendale.
Automatizza in modo continuo le azioni critiche in tempo reale, e senza intervento umano, per offrire alle tue applicazioni in modo proattivo l'utilizzo più efficiente delle risorse di calcolo, archiviazione e rete a ogni livello dello stack.
IBM® Concert ti dà il pieno controllo per semplificare e ottimizzare la gestione delle tue app e le operazioni tecnologiche con insight basati sull'AI generativa, in modo da poterti concentrare sull'offerta di esperienze dei clienti migliorate e una maggiore produttività di sviluppatori e di progettazione dell'affidabilità del sito (SRE).