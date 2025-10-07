IaC (Infrastructure as Code) utilizza un linguaggio di codifica descrittivo di alto livello per automatizzare il provisioning dell'infrastruttura IT. Questo automazione elimina la necessità per gli sviluppatori di fornire e gestire manualmente server, sistemi operativi, connessioni al database, storage ed altri elementi dell'infrastruttura ogni volta che desiderano sviluppare, eseguire test o implementare un'applicazione software.

In un'epoca in cui non è raro che un'azienda implementi centinaia di applicazioni in produzione ogni giorno - e in cui l'infrastruttura viene costantemente modificata e ridimensionata in risposta alle richieste di sviluppatori e utenti - è essenziale per un'organizzazione automatizzare l'infrastruttura per controllare i costi, ridurre i rischi e rispondere rapidamente a nuove opportunità di business e minacce della concorrenza. IaC rende possibile questa automazione.

IaC è anche una prassi DevOps essenziale, indispensabile per un ciclo di vita di implementazione del software al passo con in tempi. Consente ai team DevOps di creare e controllare rapidamente le versioni dell'infrastruttura allo stesso modo in cui controllano le versioni del codice sorgente e di tenere traccia di tali versioni in modo da evitare incongruenze tra gli ambienti IT, che potrebbero causare seri problemi durante l'implementazione.