Cos'è un ambiente di sviluppo integrato (IDE)?

Gli IDE locali vengono installati ed eseguiti localmente sull'hardware personale o di lavoro di uno sviluppatore. Questi IDE richiedono librerie di risorse aggiuntive che gli sviluppatori devono scaricare e installare localmente in base ai requisiti del progetto e alle preferenze personali.

Gli IDE locali sono più personalizzabili, beneficiano di quasi nessun problema di latenza e possono funzionare completamente anche senza una connessione Internet attiva dopo il completamento della configurazione. Tuttavia, l'impostazione e la configurazione di un IDE locale possono essere complesse e le differenze tra il computer locale e l'ambiente di produzione possono causare bug o errori software non intenzionali.

Gli IDE locali dipendono anche dall'hardware locale. Affidandosi alle risorse di memoria locale di una macchina, l'hardware locale può fare fatica a far funzionare un IDE locale, soprattutto quando lavora con grandi quantità di codice complesso.

Esempi di IDE locali includono:

Microsoft Visual Studio

Eclipse