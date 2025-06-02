Cos'è il test unitario?

Il test unitario è un metodo di sviluppo basato su test (TDD) per la valutazione del software che presta particolare attenzione a un singolo componente o unità di codice, ovvero l'incremento più piccolo possibile.
Il test unitario prevede l'isolamento delle unità in modo che la funzionalità possa essere confermata prima che le unità siano integrate con altre parti dell'applicazione.
Un framework di test unitario offre benefici immediati e a lungo termine. Nel breve termine, i test unitari facilitano un processo di sviluppo più rapido, supportando i test automatizzati. Nel lungo periodo, i test unitari consentono di risparmiare sui costi di manodopera perché è necessario meno debug nelle fasi successive del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC), quando tali costi tendono ad essere notevolmente più elevati.
Il motivo per cui è necessario meno debug è dovuto alla migliore qualità del codice supportata dai test unitari. I test unitari incoraggiano il rilevamento preventivo e attento degli errori, il tutto in una fase molto precoce del processo di sviluppo. Concentrandosi sulle singole unità, i tester possono concentrarsi sulle "unità di esecuzione", che sono le singole parti di codice o righe di codice da valutare.
L'effetto finale è la creazione di una base di codice più solida, in cui le modifiche al codice siano definite e apportate in anticipo e in modo sicuro durante i test del software, sostituendo così il codice legacy precedente e obsoleto che potrebbe rimanere.
Tra tutti i tipi di test, i test unitari possono essere considerati l'esempio più puro di disciplina "shift-left". L'obiettivo dei metodi di test shift-left è quello di riposizionare alcune parti del test del software a una versione precedente all'interno dell'SDLC, sulla base di una tempistica del progetto prevista che si sposta in sequenza da sinistra a destra.
Quindi, se un tester armeggia con le parti più piccole del codice sorgente, sta lavorando al livello più elementare del progetto, inserendolo nella timeline del progetto all'estrema sinistra. Di fatto, i test unitari possono essere talmente spostati a sinistra da iniziare prima che sia condotta qualsiasi ingegneria del software effettiva. Un aspetto del test unitario è che spinge gli sviluppatori software a considerare i potenziali problemi relativi alle unità e ad affrontarli mentalmente già nelle prime fasi della progettazione.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Nell'arena dei test del software, esistono diversi tipi di test che sembrano condividere determinate proprietà e funzionalità.
Ad esempio, è facile capire perché di tanto in tanto possa esserci confusione tra test unitari e test semplici. Dalla loro formulazione, sembra che i due termini abbiano significati simili e sappiamo che i test unitari si concentrano su semplici pezzi di codice. Tuttavia, mentre i test unitari sono relegati a testare parti di codice fondamentali, i test semplici, nonostante il loro nome, possono essere molto più ampi e complessi.
I test semplici possono essere utilizzati anche per vari scopi, come l'integration testing (per vedere come funzionano i componenti insieme). I test semplici possono essere utilizzati anche per condurre test end-to-end (per misurare le prestazioni totali del sistema). La differenza fondamentale riguarda l'ambiente di test per ciascuno di essi. I test unitari cercano di testare il codice in modo isolato, mentre i test semplici potrebbero farlo o non farlo.
Per fortuna, con altri tipi di test l'ambiguità è minore. Ad esempio, i test di accettazione, che analizzano un intero sistema software e la sua efficacia nel soddisfare le aspettative aziendali e soddisfare i requisiti degli utenti. I test di accettazione si verificano tardi nel SDLC, subito dopo i test di regressione (che garantiscono che le modifiche al codice non producano errori di funzionalità) e prima dell'implementazione del sistema.
Solitamente, la differenza più significativa tra i test unitari e gli altri tipi di test è la loro posizione all'interno dell'SDLC. I test unitari devono avvenire nelle prime fasi del ciclo di vita. L'altra differenza fondamentale riguarda il fatto che il codice venga controllato in isolamento.
Ci sono cinque passaggi ampiamente riconosciuti per i test unitari, che devono essere gestiti in sequenza.
In questo caso, il tester sceglie il codice di test unitario da analizzare, che può essere una funzione, una classe o un metodo.
La scelta successiva riguarda il tipo di test da implementare, che si tratti di test manuali o di test unitari automatizzati attraverso uno dei tanti framework possibili.
In preparazione al test unitario vero e proprio, il tester deve assicurarsi che l'ambiente di test soddisfi tutti i requisiti per l'esecuzione dei test, compresi i dati, le dipendenze e gli oggetti mock. A questo punto è essenziale utilizzare un ambiente di sviluppo integrato (IDE).
L'IDE è un'app software che può essere considerata una specie di coltellino svizzero multiuso, contenente tutti gli strumenti necessari per la scrittura, creazione, controllo e debug del codice. Gli IDE supportano la creazione e l'esecuzione dei test unitari.
Il tester seleziona un framework di test unitario e scrive i casi di test da utilizzare. Durante lo sviluppo e l'esecuzione dei test, un compilatore converte i test scritti nei linguaggi di programmazione in codice eseguibile. Dopo avere eseguito i casi di test, il tester conferma i risultati del test.
Rimane quindi un passaggio successivo. Se uno qualsiasi dei casi di test fallisce, il tester deve eseguire il debug del codice e confermarne la causa principale. Il problema deve quindi essere risolto. Successivamente, il tester deve eseguire nuovamente i test unitari per assicurarsi che eventuali bug nel codice siano stati corretti.
Quando gli sviluppatori scrivono ed eseguono i test, hanno a disposizione vari strumenti, a seconda delle loro esigenze specifiche:
I test unitari rappresentano un approccio ai test molto coinvolgente e pratico, come dimostrano queste strategie di testing.
È importante assicurarsi che il maggior numero possibile di parti critiche del codice sia testato e valutato. Non è sempre possibile testare il 100% del codice, ma è comunque consigliabile puntare a una percentuale ragionevolmente alta di copertura del test, ad esempio nell'intervallo 70-80%. Anche la frequenza dei test dovrebbe essere aumentata per supportare un controllo costante.
I mock e gli stub sono essenziali per isolare correttamente gli ambienti di test. I mock sono meglio descritti come copie dei test, che consentono ai tester di esaminare il probabile comportamento degli oggetti in maggiore isolamento. Gli stub consentono ai tester di vedere come la copia di un test isolato interagirebbe con dipendenze esterne quali i componenti.
L'uso di pipeline di continuous integration/continuous delivery (CI/CD) è fondamentale per il processo di test perché automatizza le funzioni di test. Eseguendo pipeline CI/CD, vengono eseguiti test unitari automatizzati ogni volta che si apportano modifiche al codice.
I casi edge riflettono modelli di utilizzo estremi che si verificano ai confini o ai parametri operativi di un'unità. Per questo motivo, i casi edge sono utili per identificare errori che altrimenti potrebbero non essere immediatamente evidenti. Esempi di questi errori includono l'accesso all'array fuori limite, quando un indice utilizzato per la suddivisione in voci supera il valore consentito per quell'indice. In questi casi, è spesso necessario effettuare il refactoring del codice, ovvero ristrutturare il codice mantenendo le sue funzionalità esistenti.
Come avviene in tutta l'informatica, anche l'intelligenza artificiale (AI) sta apportando nuova potente velocità e altri benefici ai test unitari. Ecco alcuni esempi di come l'AI stia rivoluzionando i test unitari:
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri come connettere il livello dati della tua architettura ai livelli delle applicazioni basate su container utilizzando FlashSystem e Red Hat OpenShift, garantendo così prestazioni, resilienza e scalabilità.
Ottieni una guida approfondita sulla progettazione, implementazione e ottimizzazione dei sistemi di storage IBM DS8A00. Scopri come semplificare l'I/O, garantire un'elevata disponibilità e rafforzare il disaster recovery negli ambienti mission-critical.
Esplora l'architettura e i concetti alla base di IBM Storage Ceph. Impara a progettare un livello di dati scalabile e self-healing in grado di supportare i workload AI, consolidare lo storage e ridurre i costi delle applicazioni multi-tier.
Approfondimenti di IDC su come i file system paralleli aumentano il throughput e l'affidabilità nel livello dati per applicazioni multilivello con domanda elevata.
Scopri come l'analytics al livello dati può informare la logica dell'applicazione e le esperienze front-end per un processo decisionale più intelligente.
Esplora esempi reali di adozione dell'AI generativa in settori come finanza e supply chain. Scopri come questi sistemi sono supportati da un'architettura moderna e multilivello.
Un servizio single-tenant completamente gestito per lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni Java.
Utilizza il software e gli strumenti DevOps per creare, distribuire e gestire app cloud-native su più dispositivi e ambienti.
Lo sviluppo di applicazioni cloud significa programmare una volta, iterare rapidamente e distribuire ovunque.
I servizi di consulenza per lo sviluppo delle applicazioni IBM Cloud offrono consulenza esperta e soluzioni innovative per semplificare la tua strategia cloud. Collabora con gli esperti di cloud e sviluppo di IBM per modernizzare, scalare e accelerare le tue applicazioni, ottenendo risultati trasformativi per la tua azienda.