Cos'è il test unitario?

Nell'arena dei test del software, esistono diversi tipi di test che sembrano condividere determinate proprietà e funzionalità.

Ad esempio, è facile capire perché di tanto in tanto possa esserci confusione tra test unitari e test semplici. Dalla loro formulazione, sembra che i due termini abbiano significati simili e sappiamo che i test unitari si concentrano su semplici pezzi di codice. Tuttavia, mentre i test unitari sono relegati a testare parti di codice fondamentali, i test semplici, nonostante il loro nome, possono essere molto più ampi e complessi.

I test semplici possono essere utilizzati anche per vari scopi, come l'integration testing (per vedere come funzionano i componenti insieme). I test semplici possono essere utilizzati anche per condurre test end-to-end (per misurare le prestazioni totali del sistema). La differenza fondamentale riguarda l'ambiente di test per ciascuno di essi. I test unitari cercano di testare il codice in modo isolato, mentre i test semplici potrebbero farlo o non farlo.

Per fortuna, con altri tipi di test l'ambiguità è minore. Ad esempio, i test di accettazione, che analizzano un intero sistema software e la sua efficacia nel soddisfare le aspettative aziendali e soddisfare i requisiti degli utenti. I test di accettazione si verificano tardi nel SDLC, subito dopo i test di regressione (che garantiscono che le modifiche al codice non producano errori di funzionalità) e prima dell'implementazione del sistema.

Solitamente, la differenza più significativa tra i test unitari e gli altri tipi di test è la loro posizione all'interno dell'SDLC. I test unitari devono avvenire nelle prime fasi del ciclo di vita. L'altra differenza fondamentale riguarda il fatto che il codice venga controllato in isolamento.