Cos'è l'integration testing?

Il concetto di integration testing solleva diversi quesiti. Il primo è se l'integration testing sia necessario. La risposta dipende almeno in parte dall'azienda in questione. Le organizzazioni più piccole con un'interazione pubblica limitata possono essere esentate dalla necessità di integration testing.

Tuttavia, per qualsiasi azienda che lavora molto con il pubblico, l'integration testing diventa sempre più cruciale. Inoltre, se si tratta di un'azienda tecnologica che si impegna a rilasciare nuove applicazioni e strumenti software, l'integration testing è ancora più vitale.

Dice un proverbio che una persona non ha mai una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Lo stesso concetto vale per le aziende moderne. La maggior parte è impegnata nel disperato tentativo di attirare gli utenti, trasformarli in abbonati o clienti regolari e mantenere con loro un redditizio rapporto continuativo. Queste aziende non possono permettersi di fare molti passi falsi quando presentano nuovi programmi o applicazioni.

I consumatori si aspettano che la tecnologia in questione funzioni come pubblicizzato, dalla sua installazione al modo in cui interagisce con altri programmi e sistemi. Per questo motivo, per molte organizzazioni, l'integration testing è una fase necessaria per il business.

In breve, l'obiettivo dell'integration testing è quello di assicurarsi che le parti e i sistemi lavorino insieme in modo affidabile. Ma dal punto di vista delle pubbliche relazioni, un altro obiettivo dell'integration testing è quello di aiutare a proteggere l'identità dell'organizzazione come azienda responsabile, in grado operare il proprio business in modo affidabile in un contesto moderno.