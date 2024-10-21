Gestire enormi flussi di dati con una data intelligence avanzata

Nell'era dell'inarrestabile progresso digitale, le aziende si trovano sull'orlo di un rinascimento dei dati. La proliferazione di dispositivi e interazioni digitali ha generato un afflusso di dati senza precedenti, che le aziende devono gestire con precisione e strategia.
Le aziende richiedono qualcosa di più della semplice gestione tradizionale dei dati: devono sfruttare lo slancio delle soluzioni avanzate di data intelligence per contribuire a garantire capacità innovative e mantenere il dominio sul mercato.
Mentre ci addentriamo nella sfera dei dati, i numeri diventano impressionanti. Si prevede che la creazione di dati a livello globale supererà i 180 zettabyte entro il 2025, un aumento vertiginoso rispetto ai già notevoli 64 zettabyte documentati nel 2020. In questo contesto, l'intelligence dei dati non è uno strumento opzionale, ma un componente critico del kit di sopravvivenza di ogni azienda.
Le organizzazioni stanno attraversando cambiamenti radicali nelle loro strategie sui dati. Gli stack di dati frammentati, combinati con la promessa dell'AI generativa, amplificano la pressione sulla produttività ed espongono le lacune nella preparazione aziendale per questa tecnologia emergente.
Sebbene sia fondamentale trasformare i dati in informazioni significative, utenti come analisti e data scientist sono sempre più sommersi da enormi quantità di informazioni.
Queste sfide motivano i leader dei dati a cercare indicazioni e soluzioni pronte all'uso per la nuova generazione delle loro strategie, in modo da poter fornire dati affidabili ai consumatori della loro organizzazione.
Per promuovere una mentalità organizzativa veramente basata sui dati, le aziende devono integrare soluzioni di data intelligence che vadano oltre le analytics. Queste piattaforme funzionano come ecosistemi sofisticati, facilitando la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e l'implementazione attuabile di insight provenienti da fonti di dati diverse.
Le aziende stanno investendo molto nei big data e nell'intelligenza artificiale (AI) per sbloccare questi vantaggi. NewVantage Partners riporta che il 97% delle organizzazioni investe in iniziative sui dati e il 91% in attività di AI. L'obiettivo è trasformare i dati da un sottoprodotto delle operazioni aziendali in un asset strategico che alimenti il processo decisionale, l'innovazione e la soddisfazione del cliente.
Tuttavia, immergersi nell'analytics senza una direzione chiara può portare a confusione e inefficienza. Il costo della cattiva gestione è elevato, con Gartner che registra perdite medie di 12,9 milioni di USD all'anno a causa della scarsa qualità dei dati. È qui che le soluzioni di data intelligence dimostrano il loro valore, contribuendo a garantire che i dati non siano solo abbondanti ma anche precisi, accessibili e governati da standard di qualità.
IBM è all'avanguardia nella data intelligence, offrendo una suite completa di strumenti per la gestione proattiva dei dati e l'analytics avanzata. Semplificando la scoperta, la condivisione e la cura degli asset, la piattaforma aumenta la produttività dei professionisti dei dati e accelera il time to value.
Integra inoltre solide funzionalità di governance dei dati, contribuendo a garantire che la qualità dei dati sia conforme alle normative. Inoltre, l'intelligence dei dati fornisce insight in tempo reale, permettendo alle aziende di prendere decisioni informate e sfruttare il potenziale dell'AI generativa.
Il potere trasformativo di una soluzione di data intelligence sta nella sua capacità di aumentare l'agilità aziendale e la capacità innovativa. Abbattendo i silo e promuovendo una cultura di collaborazione informata, queste soluzioni permettono alle aziende di agire rapidamente e con una comprensione più profonda dei loro mercati.
Con il crescente controllo sulla privacy dei dati e le normative come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), un sistema di data intelligence sofisticato, che offra funzionalità di vigilanza e conformità, è critico per navigare nei campi minati delle normative e garantire la fiducia dei clienti.
Adottare un'infrastruttura robusta di data intelligence fornisce alle aziende gli strumenti necessari per gestire efficacemente il flusso di dati. Ecco alcuni punti chiave per integrare l'intelligence dei dati al fine di ottimizzare e accelerare gli obiettivi aziendali:
Sfruttando l'agilità delle tecnologie basate sul cloud, le soluzioni di data intelligence aiutano le aziende in attività scalabili di elaborazione e analisi dei dati . Questa sinergia cloud-edge favorisce l'estrazione rapida di insight e consente l'implementazione di decisioni che hanno un impatto significativo sulle prestazioni e sulla strategia.
Con un sistema di data intelligence in atto, le aziende possono mantenere la governance e la qualità dei dati al primo piano. Questi sistemi automatizzano i controlli di qualità, mantenendo l'integrità degli analytics e rafforzando il processo decisionale con dati di alto livello.
L'integrazione dell'intelligence dei dati riafferma l'importanza di un'etica aziendale basata sui dati. Gli insight vengono condivisi tra i vari reparti, stimolando una spinta collettiva verso l'utilizzo dei dati per la crescita aziendale, il miglioramento dell'esperienza del cliente e l'acquisizione di un vantaggio competitivo.
Le soluzioni avanzate di data intelligence sono attrezzate per gestire la conformità alle normative in continua evoluzione. Questo aiuta le aziende a spostare oltre le risposte reattive alle aspettative legali, adottando strategie proattive di gestione dei dati che siano in linea con gli standard internazionali e garantiscano la fiducia e la fedeltà dei clienti.
In un'epoca in cui i dati influenzano il destino delle aziende, chi dispone di soluzioni di data intelligence superiore è pronto a guidare la strada. Man mano che le culture organizzative si spostano verso insight e strategie guidati da analisi precise e approfondite, l'aspirazione a prosperare in mezzo al diluvio digitale diventa un obiettivo raggiungibile.
IBM consente alle organizzazioni di sbloccare il valore dei propri dati. Attraverso una combinazione di piattaforme complete, soluzioni leader nel settore e integrazione avanzata con l'AI, IBM offre un approccio olistico alla gestione e all'analytics dei dati.
Puoi migliorare la tua strategia utilizzando soluzioni avanzate come IBM® Knowledge Catalog (IKC) per la governance dei dati e la gestione dei dati, IBM® Manta Data Lineage per la data lineage e la creazione di report, e IBM® Data Product Hub per la condivisione a livello di organizzazione. Questi strumenti consentono alle organizzazioni di ottenere qualità dei dati, visibilità, fiducia e Utility senza precedenti.
I dati sono il tuo vantaggio competitivo. Scopri come sbloccarli in modo sicuro e ottenere un ROI misurabile dall'AI in questo breve webinar.
Scopri perché IBM è stata nominata leader in questo rapporto di valutazione IDC che valuta e posiziona i fornitori nel mercato del software di data intelligence.
Esplora il nostro hub Data Matters per imparare come affrontare le sfide relative ai dati e all'AI come l'integrazione.
Scopri le best practice per massimizzare l'efficacia della condivisione interna dei dati per il successo aziendale.
Scopri come l'intelligence dei dati unisce governance, qualità, lineage e condivisione per trasformare dati non elaborati in insight di cui ti puoi fidare.
Attiva i dati per l'AI e l'analytics con una catalogazione intelligente e una gestione delle policy. IBM Knowledge Catalog è un software di governance dei dati che fornisce un catalogo di dati per automatizzare la gestione della qualità dei dati, la protezione dei dati e il data discovery.
Trasforma rapidamente i dati non elaborati in insight fruibili, unifica governance, qualità, lineage e condivisione dei dati e offri agli utenti dati affidabili e contestualizzati.
Sblocca il valore dei dati aziendali con IBM Consulting e crea un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
