Gestire enormi flussi di dati con una data intelligence avanzata

Per promuovere una mentalità organizzativa veramente basata sui dati, le aziende devono integrare soluzioni di data intelligence che vadano oltre le analytics. Queste piattaforme funzionano come ecosistemi sofisticati, facilitando la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e l'implementazione attuabile di insight provenienti da fonti di dati diverse.

Le aziende stanno investendo molto nei big data e nell'intelligenza artificiale (AI) per sbloccare questi vantaggi. NewVantage Partners riporta che il 97% delle organizzazioni investe in iniziative sui dati e il 91% in attività di AI. L'obiettivo è trasformare i dati da un sottoprodotto delle operazioni aziendali in un asset strategico che alimenti il processo decisionale, l'innovazione e la soddisfazione del cliente.

Tuttavia, immergersi nell'analytics senza una direzione chiara può portare a confusione e inefficienza. Il costo della cattiva gestione è elevato, con Gartner che registra perdite medie di 12,9 milioni di USD all'anno a causa della scarsa qualità dei dati. È qui che le soluzioni di data intelligence dimostrano il loro valore, contribuendo a garantire che i dati non siano solo abbondanti ma anche precisi, accessibili e governati da standard di qualità.

IBM è all'avanguardia nella data intelligence, offrendo una suite completa di strumenti per la gestione proattiva dei dati e l'analytics avanzata. Semplificando la scoperta, la condivisione e la cura degli asset, la piattaforma aumenta la produttività dei professionisti dei dati e accelera il time to value.

Integra inoltre solide funzionalità di governance dei dati, contribuendo a garantire che la qualità dei dati sia conforme alle normative. Inoltre, l'intelligence dei dati fornisce insight in tempo reale, permettendo alle aziende di prendere decisioni informate e sfruttare il potenziale dell'AI generativa.