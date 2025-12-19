In qualità di data leader, sei perfettamente consapevole del potere rivoluzionario dei dati e delle elevate aspettative che ne derivano. La tua organizzazione conta su di te per trasformare i dati in insight affidabili e fruibili. Ma man mano che i dati aumentano considerevolmente in termini di volume e complessità, gli ostacoli che bloccano il tuo percorso verso il successo si moltiplicano altrettanto rapidamente.

Dati schiaccianti

Il volume dei dati non è solo ampio, può anche essere ingestibile. I dati provengono da tutte le parti, sempre. E sebbene più dati dovrebbero significare più insight, spesso significano anche più confusione. I segnali importanti non vengono notati. Le decisioni importanti subiscono dei ritardi. Inoltre, i dati in tuo possesso potrebbero non essere sempre affidabili.

Dati in silos

Hai provato la frustrazione di sapere che la risposta è là fuori, da qualche parte, ma è blocca in un silo, nascosta in un sistema o non è disponibile a causa di una governance non coerente. Quando i dati sono frammentati, anche gli strumenti e i talenti migliori faticano a ottenere risultati.

Dati di bassa qualità

Accedere ai dati è una cosa, fidarsi dei dati è un'altra. Formati non coerenti, assenza di contesto e fonti obsolete non solo comportano uno spreco di tempo, denaro e sforzi, ma rendono anche difficile avere fiducia nei propri dati. E senza fiducia, l'innovazione non progredisce.

Riservatezza e sicurezza dei dati

Secondo un report IBM, il costo medio di una violazione dei dati nel 2025 ammonterà a 4,44 milioni di dollari. Considerando questi costi enormi, ogni decisione relativa ai dati che prendi comporta quindi un rischio enorme, specialmente in settori fortemente regolamentati come la finanza e la sanità.

La data intelligence ti aiuta ad affrontare queste sfide trasformando grandi volumi di dati frammentati in insight chiari e utili. Soprattutto, fornisce risposte ad alcune delle domande fondamentali relative ai dati.

Quali dati possiede l'organizzazione e perché esistono?

Da dove provengono questi dati, e dove risiedono?

Come si sono trasformati i dati nel corso del loro percorso?

Chi ha accesso a questi dati?

In che modo i set di dati sono correlati tra loro?

I dati sono sufficientemente affidabili per addestrare modelli AI?

Rispondendo a queste domande, la data intelligence offre alle organizzazioni insight più dettagliati sui propri dati e su come ottenere il massimo valore. Consente l'analytics self-service e supporta iniziative chiave, tra cui la business intelligence e l'AI generativa.