Sei un data leader. La pressione su di te aumenta man mano che la tua organizzazione è impegnata in iniziative di AI e la leadership punta su di te per il ROI.
Spetta a te assicurarti che i dati utilizzati nei modelli AI siano affidabili, di alta qualità, degni di fiducia e conformi alle normative in costante evoluzione. Tuttavia, probabilmente hai a disposizione più dati di quanti tu stesso riesca a gestire e potresti non sapere nemmeno dove si trovano nella tua organizzazione.
Ed è qui che entra in gioco la data intelligence. La data intelligence trasforma i dati non elaborati in insight fruibili, unisce la governance, la qualità, la derivazione e la condivisione dei dati e offre agli utenti accesso a dati affidabili e contestualizzati.
In qualità di data leader, sei perfettamente consapevole del potere rivoluzionario dei dati e delle elevate aspettative che ne derivano. La tua organizzazione conta su di te per trasformare i dati in insight affidabili e fruibili. Ma man mano che i dati aumentano considerevolmente in termini di volume e complessità, gli ostacoli che bloccano il tuo percorso verso il successo si moltiplicano altrettanto rapidamente.
Dati schiaccianti
Il volume dei dati non è solo ampio, può anche essere ingestibile. I dati provengono da tutte le parti, sempre. E sebbene più dati dovrebbero significare più insight, spesso significano anche più confusione. I segnali importanti non vengono notati. Le decisioni importanti subiscono dei ritardi. Inoltre, i dati in tuo possesso potrebbero non essere sempre affidabili.
Dati in silos
Hai provato la frustrazione di sapere che la risposta è là fuori, da qualche parte, ma è blocca in un silo, nascosta in un sistema o non è disponibile a causa di una governance non coerente. Quando i dati sono frammentati, anche gli strumenti e i talenti migliori faticano a ottenere risultati.
Dati di bassa qualità
Accedere ai dati è una cosa, fidarsi dei dati è un'altra. Formati non coerenti, assenza di contesto e fonti obsolete non solo comportano uno spreco di tempo, denaro e sforzi, ma rendono anche difficile avere fiducia nei propri dati. E senza fiducia, l'innovazione non progredisce.
Riservatezza e sicurezza dei dati
Secondo un report IBM, il costo medio di una violazione dei dati nel 2025 ammonterà a 4,44 milioni di dollari. Considerando questi costi enormi, ogni decisione relativa ai dati che prendi comporta quindi un rischio enorme, specialmente in settori fortemente regolamentati come la finanza e la sanità.
La data intelligence ti aiuta ad affrontare queste sfide trasformando grandi volumi di dati frammentati in insight chiari e utili. Soprattutto, fornisce risposte ad alcune delle domande fondamentali relative ai dati.
Rispondendo a queste domande, la data intelligence offre alle organizzazioni insight più dettagliati sui propri dati e su come ottenere il massimo valore. Consente l'analytics self-service e supporta iniziative chiave, tra cui la business intelligence e l'AI generativa.
Oggi le aziende annaspano in dati disordinati e sparpagliati e spesso li vedono come un problema anziché come occasione di valore reale. La data intelligence offre diversi vantaggi chiave che risolvono queste sfide critiche.
Trova dati compartimentati
La data intelligence aiuta le organizzazioni a scoprire, valutare, catalogare, rendere accurato e governare gli asset di dati, ovunque si trovino. Marketplace e cataloghi dati centralizzati e unificati riducono la complessità dell'infrastruttura di dati e rendono più facile per i team trovare i dati di cui hanno bisogno.
Abbattendo i silos e favorendo la collaborazione, la data intelligence consente un processo decisionale più rapido e intelligente. Aumenta l'agilità aziendale e accelera il time to value offrendo alle persone giuste l'accesso ai dati giusti.
Trasforma i dati non elaborati in intelligence attuabile
Sfruttando l'analytics di dati, la data intelligence estrae insight fruibili dai tuoi dati per aiutarti a prendere decisioni migliori. Questa analytics può assumere diverse forme, tra cui l'analytics predittiva (per fare previsioni future) e le analisi prescrittive (per determinare il miglior corso d'azione).
La data intelligence aiuta gli utenti a scoprire quali dati possiede la loro organizzazione e come possono essere utilizzati, rendendo più facile per i team connettersi con i set di dati giusti.
Rende i dati più affidabili
Senza un'assoluta fiducia nei dati, le imprese faticano a realizzare il potenziale dell'AI. La data intelligence risolve questo problema garantendo la qualità dei dati a livello di ogni dimensione, dall'accuratezza e completezza alla coerenza e tempestività. Il risultato? Dati affidabili che offrono benefici trasformativi per il business.
Segui questi cinque passaggi per trasformare le tue sfide in materia di dati in opportunità:
1. Crea un profilo e un inventario completo di dati
Individua e documenta la posizione di tutti i dati, comprese le fonti e gli utenti finali.
2. Esegui un programma pilota di data intelligence in un'area ad alto impatto
Dimostra il valore migliorando la qualità, il lignaggio, l'accesso e la governance dei dati in un'area fondamentale.
3. Automatizza e integra i framework di governance dei dati
Istituisci dei sistemi per i controlli della qualità dei dati, la gestione della conformità normativa e un solido monitoraggio di data lineage.
4. Imposta piattaforme di analytics e accesso ai dati self-service
Consenti agli utenti giusti di trovare, comprendere e fidarsi dei dati di cui hanno bisogno.
5. Promuovi una cultura della data intelligence attraverso formazione e coinvolgimento
Incoraggia un uso coerente della data intelligence a tutti i livelli dell'organizzazione.