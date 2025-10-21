Cos'è l'alfabetizzazione dei dati?

L'ecosistema dei dati è saturo di potenti strumenti che servono ogni fase del ciclo di vita dei dati, dall'acquisizione all'analisi fino alla visualizzazione. Allo stesso tempo, le organizzazioni stanno raccogliendo e generando volumi di dati senza precedenti. Insieme, queste tendenze creano un ambiente ricco di potenziali insight.
Tuttavia, senza le competenze per utilizzare questi strumenti e interpretare efficacemente i dati, le organizzazioni potrebbero rimanere deluse dall'impatto aziendale delle loro iniziative sui dati (o dalla sua mancanza).
In uno studio del 2025, il 40% dei dirigenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito ha indicato, come principali rischi derivanti da competenze insufficienti di alfabetizzazione ai dati, la diminuzione della produttività, mentre il 39% ha indicato i processi decisionali inaccurati.1 Nonostante questi rischi, solo il 27% delle organizzazioni dichiara di avere un elevato livello di alfabetizzazione dei dati.2
La necessità di forti competenze in materia di dati è ancora maggiore nell'era dell'AI. Le organizzazioni cercheranno sempre più dipendenti con una buona conoscenza dei dati, in grado di capire come gli strumenti di AI utilizzano i dati per prendere decisioni e come separare gli insight utili dalle raccomandazioni errate e potenzialmente dannose. (Ecco perché l'alfabetizzazione dei dati è considerata anche una competenza fondamentale dell'alfabetizzazione AI).