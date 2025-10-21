Cos'è l'alfabetizzazione dei dati?

Nell'attuale cultura basata su AI e dati, le competenze di alfabetizzazione dei dati sono cruciali per i dipendenti di ogni livello. Le organizzazioni creano e raccolgono più dati che mai: secondo IDC, la creazione globale di dati dovrebbe raggiungere i 181 zettabyte nel 2025. Non è più né fattibile né strategico che solo i data scientist o gli ingegneri di machine learning utilizzino queste informazioni per prendere decisioni basate sui dati.

Tuttavia, acquisire competenze in materia di dati non significa necessariamente diventare un data scientist. Piuttosto, significa che le persone dispongono della sicurezza e delle competenze tecniche necessarie per utilizzare i dati in modo efficace nei loro ruoli, al fine di scoprire insight e prendere decisioni più intelligenti. Sempre più spesso, significa anche che sanno come interrogare gli strumenti di AI e interpretare gli insight generati dall'AI.

I progressi tecnologici stanno contribuendo a democratizzare l'accesso dati in tutte le organizzazioni, un elemento di supporto delle culture orientate ai dati. Le dashboard di business intelligence (BI), le query in linguaggio naturale e le interfacce user-friendly sono strumenti potenti per la comprensione dei dati. Ma anche questi strumenti richiedono un'alfabetizzazione dei dati di base per essere utilizzati, interpretati e gestiti efficacemente.

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