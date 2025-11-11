Cosa sono i dati AI-ready?

I dati preparati e gestiti correttamente sono fondamentali per il successo dell'AI, come si suol dire, "Dati scadenti producono risultati scadenti". Dati accurati, completi e coerenti generano migliori prestazioni e guadagni di produttività dall'AI aziendale. Nel frattempo, una strategia per dati ben governati e protetti aiuta a garantire la conformità alle normative e a salvaguardare la privacy degli utenti.

Man mano che le decisioni basate sull'AI diventano sempre più un vantaggio competitivo, molte organizzazioni si rendono conto che le pratiche tradizionali di gestione dei dati potrebbero non essere sufficienti per fornire dati AI-ready. Secondo un sondaggio del 2024 dell'IBM Institute for Business Value, solo il 29% dei leader tecnologici concorda fermamente che i propri dati aziendali soddisfino gli standard di qualità, accessibilità e sicurezza necessari per scalare in modo efficace l'AI generativa (gen AI).1

Per raggiungere e mantenere la prontezza dei dati per l'adozione dell'AI, le organizzazioni possono concentrarsi su alcune pratiche essenziali dei dati: accesso unificato, governance, sicurezza e supporto. Mettendo in atto questi elementi fondamentali, le organizzazioni possono garantire che i loro dati siano veramente AI-ready e, così facendo, trasformare l'AI da un esperimento costoso in un potente motore di valore aziendale.