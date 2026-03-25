Cos'è la frammentazione dei dati?

Per molte organizzazioni, evitare la frammentazione dei dati non è facile. Il volume di dati gestiti dalle imprese sta esplodendo, e gran parte di essi è costituito da dati non strutturati. Una ricerca del 2025 ha rilevato che solo il 26% dei Chief Data Officer è sicuro che la propria organizzazione possa utilizzare dati non strutturati in modo da offrire un valore aziendale.2

La costante aggiunta di nuovi strumenti software as a service (SaaS), piattaforme cloud e applicazioni aziendali ai sistemi legacy esistenti aumenta ulteriormente la complessità di un ambiente già di per sé complesso (un fenomeno comunemente definito proliferazione SaaS).

Per ottenere dati unificati, le organizzazioni possono utilizzare diverse strategie, tra cui integrazione dei dati, consolidamento, governance dei dati e architetture di data fabric . Tuttavia, per combattere la frammentazione dei dati è necessario anche un cambiamento di mentalità: adattare la cultura e i modi di lavorare per considerare i dati come asset strategici.

Esistono due tipi di frammentazione dei dati. Questa pagina si concentra sulla proliferazione incontrollata dei dati di un'organizzazione tra sistemi e ambienti. Tuttavia, il termine può anche descrivere un sistema di gestione del database (DBMS) mirato e una strategia di ottimizzazione delle prestazioni del file system.