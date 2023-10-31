Che cos'è la data replication?

La Data Replication può essere classificata in varie tipologie in base al metodo, allo scopo e alle caratteristiche del processo di replica. Le tre tipologie principali di Data Replication sono la replica transazionale, la replica istantanea e la replica di tipo merge.

La replica transazionale consiste nel copiare i database nella loro interezza dal server primario (l'editore) e inviarli ai server secondari (sottoscrittori). Eventuali modifiche ai dati vengono aggiornate in modo coerente e continuo. Poiché i dati vengono replicati in tempo reale e inviati dal database principale ai server secondari nell'ordine in cui si verificano, la coerenza transazionale è garantita. Questo tipo di replica del database è comunemente utilizzato negli ambienti server-to-server.

Con la replica snapshot, un'istantanea del database viene distribuita dal server principale ai server secondari. Invece di procedere con aggiornamenti continui, i dati vengono inviati così come sono al momento dell'istantanea. Questo tipo di replica del database è consigliato quando non sono presenti molte modifiche ai dati o quando si avvia per la prima volta la sincronizzazione tra editore e abbonato. Sebbene non sia utile per il data backup perché non ne monitora le modifiche, la replica snapshot può aiutare con i ripristini in caso di eliminazione accidentale.

La replica di tipo merge è costituita dalla combinazione di due database in un unico database. Di conseguenza, qualsiasi modifica ai dati può essere aggiornata dall'editore agli abbonati. Si tratta di un tipo complesso di replica del database, poiché entrambe le parti (il server primario e i server secondari) possono apportare modifiche ai dati. Questo tipo di replica è consigliato solo per l'utilizzo in un ambiente server-client.