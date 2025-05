L'elemento fondamentale della maggior parte delle storage area network è lo switch SAN. Il suo unico scopo è quello di spostare il traffico dei dati di storage tra i server e i pool di storage condivisi. Uno switch collega tra loro più server host costituiti da server di storage e dispositivi per creare una SAN. Alcuni switch possono essere utilizzati come dispositivi autonomi per creare un fabric SAN semplice.

Altri possono essere interconnessi con altri switch per creare un fabric SAN di dimensioni maggiori. I fabric SAN sono interconnessioni attive, intelligenti e non condivise di più switch SAN. Aumentano il numero di connessioni possibili in una SAN. Gli HBA (host bus adapter) Fibre Channel collegano gli switch ai file server.