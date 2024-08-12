La cybersecurity è importante perché gli attacchi informatici e il crimine informatico hanno il potere di interrompere, danneggiare o distruggere aziende, comunità e vite. Gli attacchi informatici riusciti portano a furti di identità, estorsioni personali e aziendali, perdita di informazioni sensibili e dati aziendali critici, interruzioni temporanee dell'attività, perdita di affari e clienti e, in alcuni casi, chiusure dell'attività.

Gli attacchi informatici hanno un impatto enorme e crescente sulle aziende e sull'economia. Secondo una stima, la criminalità informatica costerà all'economia mondiale 10,5 trilioni di dollari all'anno entro il 2025.3 Il costo degli attacchi informatici continua ad aumentare, poiché i criminali informatici diventano sempre più sofisticati.

Secondo l'ultimo report Cost of a Data Breach di IBM:

Nel 2023, il costo medio di una violazione dei dati è balzato da 4,45 milioni a 4,88 milioni di dollari: un'impennata del 10% e l'aumento più elevato dai tempi della pandemia.