La sicurezza web comprende una gamma di soluzioni e politiche di sicurezza su cui le organizzazioni fanno affidamento per proteggere reti, utenti e asset da vari rischi di sicurezza.
Per le aziende, la sicurezza web è critica per prevenire costosi attacchi informatici come malware, phishing, attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) e altro ancora, in grado di interrompere le pratiche core business e causare danni catastrofici alla reputazione.
I modi in cui i criminali informatici possono ottenere l'accesso non autorizzato ai dati e alle risorse di un'organizzazione (vulnerabilità note come "superfici di attacco"), è aumentato in modo esponenziale. Se applicata in modo efficace, la sicurezza web protegge le applicazioni web da cui le aziende dipendono da un'ampia gamma di attività dannose. Queste attività vanno da semplici tentativi di malware e phishing con conseguente furto di dati, ad attacchi informatici complessi che prendono di mira milioni di utenti e possono interrompere le operazioni per giorni.
Le soluzioni di sicurezza web includono generalmente una combinazione di tecnologie, tra cui firewall, software antivirus e strumenti di sicurezza delle application programming interface (API). Utilizzano anche approcci più avanzati che si basano su tecnologie più recenti, come il cloud computing, l'intelligenza artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT), per proteggersi da una gamma più ampia di attività dannose.
Con l'aumento annuale del numero e della complessità degli attacchi informatici, la domanda di soluzioni di sicurezza web è in rapida crescita. Secondo un recente rapporto, il mercato globale sta aumentando a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) pari a quasi il 13% e raggiungerà i 500 miliardi di dollari entro il 2030.1
Il solo mercato della sicurezza delle applicazioni, orientato alle soluzioni di sicurezza delle applicazioni software basate su web, sta crescendo a un CAGR di poco superiore al 14% e probabilmente raggiungerà i 25 miliardi di dollari entro il 2030.2
Un importante sottoinsieme della sicurezza web è la sicurezza web basata sul cloud, nota anche come sicurezza cloud, ovvero un insieme di tecnologie e best practice che proteggono le risorse il cui funzionamento dipende dall'infrastruttura cloud.
Come per tutte le altre tecnologie cloud, la sicurezza cloud si basa su risorse fisiche e virtuali fornite tramite internet. Le soluzioni di sicurezza cloud si basano su una rete globale di server per fornire strumenti e funzionalità specializzati, tra cui filtri web, sicurezza avanzata delle email, prevenzione della perdita di dati (DLP) e e sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS).
Il passaggio alla sicurezza web basata sul cloud rappresenta un'evoluzione significativa nel modo in cui le organizzazioni affrontano la cybersecurity. Questo approccio offre un insieme di soluzioni più dinamiche e adattabili, progettate per tenere il passo con il panorama che le aziende moderne devono affrontare.
Nonostante siano altamente personalizzabili e adattabili alle esigenze individuali di un'organizzazione, le soluzioni di sicurezza web si basano ancora su quattro principi di base per prevenire gli attacchi informatici:
Approfondiamo ciascuno di essi e il modo in cui possono essere implementati in modo efficace.
L'autenticazione, nota anche come controllo degli accessi, è uno degli elementi costitutivi fondamentali della sicurezza web. Di fatto, regola chi e cosa può accedere ai dati, ai sistemi e alle applicazioni, verificando l'identità di un utente attraverso diverse fasi, tra cui l'autenticazione a più fattori (MFA), il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e molto altro. Se implementata in modo efficace, l'autenticazione controlla quali utenti e applicazioni hanno accesso alle informazioni sensibili in una rete o sistema.
La crittografia, ovvero il processo di codifica del testo in forma illeggibile, richiede una chiave di decrittografia affinché il testo possa essere letto ed è un altro metodo per proteggere i dati sensibili. Attraverso la crittografia, le informazioni possono essere condivise su una rete o un sistema in modo sicuro e sono leggibili solo da terzi con accesso alla chiave di decrittografia. Insieme all'autenticazione, la crittografia è uno degli strumenti più importanti di cui dispongono gli utenti e le organizzazioni per prevenire l'accesso non autorizzato alle informazioni sensibili.
La sicurezza di rete è un tipo di sicurezza che si concentra sulla protezione delle reti e dei sistemi informatici da varie minacce interne ed esterne. Come l'autenticazione e la crittografia, anche la sicurezza di rete si basa su pratiche e strumenti come firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e reti private virtuali (VPN) per identificare e risolvere una vulnerabilità della rete prima che possa causare accessi non autorizzati.
Nonostante seguano rigorosamente le best practice e implementino un arsenale di moderni strumenti di cybersecurity, le organizzazioni subiscono ancora frequenti intrusioni da parte degli hacker. Funzionalità efficaci di risposta agli incidenti, come il rilevamento delle minacce in tempo reale, la gestione degli eventi e l'analisi dei log assicurano che, indipendentemente dal tipo di minaccia informatica che una rete o un'organizzazione deve affrontare, sia possibile recuperare e ripristinare rapidamente l'operatività aziendale.
Gli attacchi informatici costano ogni anno alle organizzazioni milioni in ricavi mancati. Il report Cost of a Data Breach di IBM ha stimato che il costo medio globale di una violazione della sicurezza nel 2024 è stato di 4,9 milioni di dollari, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. I vettori di attacco e gli utenti malintenzionati sviluppano costantemente nuovi modi per approfittare delle vulnerabilità di sicurezza presenti nelle app, nelle API e in altre risorse su cui le organizzazioni fanno affidamento.
Una delle migliori risorse disponibili per la sicurezza web è The Open Web Application Security Project (OWASP), un'organizzazione no-profit che pubblica la "Top 10" delle minacce informatiche. Diamo un'occhiata ad alcune delle minacce più persistenti che compaiono spesso in questa lista.
Il malware, noto anche come software dannoso, è un codice software scritto intenzionalmente per danneggiare sistemi informatici o utenti. I tipi più comuni di malware includono ransomware, trojan horse, spyware e altri che, se usati in modo efficace, possono causare danni significativi.
Il phishing è un tipo di attacco che utilizza messaggi fraudolenti, come e-mail, SMS, telefonate e persino interi siti web falsi per indurre le persone a condividere dati sensibili come password o dati della carta di credito. A differenza del malware e di altri attacchi informatici più complessi, gli attacchi di phishing ingannano con la loro semplicità e utilizzano l'errore umano piuttosto che le vulnerabilità delle reti o dei sistemi software.
Un altro tipo comune di attacco informatico è l'hijacking, o dirottamento, di pagine o browser, in cui gli hacker guidano gli utenti verso un sito web falso o assumono il controllo del loro browser da remoto e gli fanno eseguire azioni dannose. Gli attacchi di hijacking registrano solitamente le sequenze di tasti di un utente a sua insaputa, così che un criminale informatico possa usare le sue password e rubare i suoi dati.
Gli attacchi di iniezione utilizzano campi di input su siti Web o applicazioni Web per iniettare codice dannoso in un sistema in grado di alterare il software e consentire agli aggressori di ottenere l'accesso non autorizzato a dati e programmi. Ad esempio, il linguaggio di query strutturato (SQL) è un tipo di linguaggio utilizzato specificamente per la gestione dei database.
Gli attacchi SQL injection prendono di mira i database utilizzati dalle applicazioni web, consentendo agli aggressori di accedere a informazioni sensibili e riservate come record finanziari, numeri di previdenza sociale e molto altro.
Gli attacchi DDoS (distributed denial-of-service) sono progettati per inondare risorse online come siti web, applicazioni e servizi cloud con richieste fraudolente, facendole sommergere dal traffico. Questo tipo di attacco può rallentarli o addirittura farli smettere di funzionare del tutto. Sebbene non siano così comuni come altri tipi di attacchi informatici, gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) sono comunque costosi in quanto possono causare del tempo di inattività, pericoloso per le operazioni core business.
Gli attacchi Cross-site Scripting (XSS) approfittano delle pagine web che non sono in grado di convalidare efficacemente l'input dell'utente. Gli attacchi XSS iniettano codice, solitamente JavaScript, che viene poi eseguito dai browser degli utenti che visitano il sito. Gli attacchi XSS prendono di mira siti con una quantità elevata di contenuti generati dagli utenti difficili da convalidare, come blog o forum web, ne rubano le credenziali ed eseguono azioni non autorizzate senza il permesso dell'utente.
Le soluzioni avanzate di sicurezza web sono studiate per proteggere le organizzazioni da un'ampia gamma di attacchi informatici, dai semplici schemi di phishing che compromettono le carte di credito, fino agli attacchi DDoS avanzati che bloccano intere organizzazioni. Ecco alcuni dei principali benefici dell'investimento nelle soluzioni di sicurezza web di livello aziendale:
Poiché le aziende moderne si affidano sempre più alle tecnologie digitali per le loro operazioni, devono anche affrontare una maggiore esposizione agli attacchi informatici e al furto di dati. Le attuali soluzioni di sicurezza web devono affrontare le vulnerabilità in un'ampia gamma di componenti dell'infrastruttura IT, sia fisici che virtuali. Ecco una panoramica dei principali casi d'uso della sicurezza web aziendale:
Le applicazioni web come Salesforce, SAP e Oracle Netsuite sono diventate critiche per le operazioni quotidiane di molte aziende di successo. Gli hacker che cercano di causare tempi di inattività o rubare dati sensibili spesso colpiscono le vulnerabilità con metodi sofisticati come l'iniezione SQL e XSS. Gli strumenti di sicurezza web come i firewall delle applicazioni (WAF) svolgono un ruolo cruciale nel contrastare questi attacchi e nel mantenere le applicazioni in esecuzione.
Oltre ai tempi di inattività, la perdita di dati sensibili è uno degli effetti più dannosi di un attacco informatico andato a buon segno. Un solido livello di sicurezza web, con sofisticati strumenti di prevenzione della perdita di dati, può impedire la condivisione non autorizzata dei dati sensibili tramite e-mail e cloud service, consentendo alle aziende di mantenere la fiducia dei propri clienti.
L'infrastruttura cloud, ovvero i componenti hardware e software che supportano il cloud computing, è diventata sempre più importante, via via che le aziende cercano di utilizzare al meglio la flessibilità e la scalabilità del cloud. Le soluzioni di sicurezza cloud proteggono i componenti dell'infrastruttura cloud attraverso forti controlli degli accessi, crittografia e funzionalità di rilevamento e risposta alle minacce che rispondono alle intrusioni quasi in tempo reale.
Gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) sono tra gli attacchi informatici più sofisticati e pericolosi al mondo. Quando eseguiti con successo, hanno interrotto le pratiche di core business di alcune delle aziende più grandi e di maggior successo, tra cui Amazon Web Services (AWS), Netflix ed X (ex Twitter).
Le moderne soluzioni di sicurezza web di livello aziendale sono dotate di strumenti all'avanguardia per fermare gli attacchi DDoS. Queste soluzioni includono il filtraggio del traffico, la limitazione della velocità e la deviazione del traffico web fraudolento verso "scrubbing center" dove è possibile rimuovere gli elementi dannosi.
