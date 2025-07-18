Per le aziende, la sicurezza web è critica per prevenire costosi attacchi informatici come malware, phishing, attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) e altro ancora, in grado di interrompere le pratiche core business e causare danni catastrofici alla reputazione.

I modi in cui i criminali informatici possono ottenere l'accesso non autorizzato ai dati e alle risorse di un'organizzazione (vulnerabilità note come "superfici di attacco"), è aumentato in modo esponenziale. Se applicata in modo efficace, la sicurezza web protegge le applicazioni web da cui le aziende dipendono da un'ampia gamma di attività dannose. Queste attività vanno da semplici tentativi di malware e phishing con conseguente furto di dati, ad attacchi informatici complessi che prendono di mira milioni di utenti e possono interrompere le operazioni per giorni.

Le soluzioni di sicurezza web includono generalmente una combinazione di tecnologie, tra cui firewall, software antivirus e strumenti di sicurezza delle application programming interface (API). Utilizzano anche approcci più avanzati che si basano su tecnologie più recenti, come il cloud computing, l'intelligenza artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT), per proteggersi da una gamma più ampia di attività dannose.

Con l'aumento annuale del numero e della complessità degli attacchi informatici, la domanda di soluzioni di sicurezza web è in rapida crescita. Secondo un recente rapporto, il mercato globale sta aumentando a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) pari a quasi il 13% e raggiungerà i 500 miliardi di dollari entro il 2030.1

Il solo mercato della sicurezza delle applicazioni, orientato alle soluzioni di sicurezza delle applicazioni software basate su web, sta crescendo a un CAGR di poco superiore al 14% e probabilmente raggiungerà i 25 miliardi di dollari entro il 2030.2