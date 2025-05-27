Che cos'è la proliferazione del SaaS?

Il Software-as-a-Service (SaaS) è un software applicativo ospitato sul cloud e utilizzato tramite una connessione internet tramite browser web, app mobile o thin client. Il modello SaaS è esploso in popolarità, in gran parte grazie ai suoi benefici di facilità d'uso e scalabilità.

Un provider SaaS è responsabile della gestione e della manutenzione del software e dell'infrastruttura di supporto. Non è necessario installare programmi su singoli dispositivi, né un'organizzazione deve garantire che il proprio hardware sia in grado di gestire workload maggiori. Inoltre, l'aggiornamento del software non è più un problema; viene gestito in remoto dal provider SaaS, garantendo che le app SaaS siano sempre aggiornate. Il cliente si abbona semplicemente e accede al software.

Il SaaS è una parte sempre più vitale delle organizzazioni moderne, con una spesa media delle organizzazioni, secondo un report Zylo, di circa 49 milioni di dollari all'anno in SaaS. Gartner prevede che la spesa mondiale per il SaaS raggiungerà quasi 300 miliardi di dollari nel 2025.

Esistono molti tipi diversi di strumenti SaaS; aziende diverse come Zoom, Slack, Salesforce, Adobe, Trello, Microsoft, Google, Box e Amazon offrono tutte prodotti SaaS. Questi prodotti vengono utilizzati per completare un'ampia varietà di attività, dalla funzionalità di chat avanzata alle videochiamate, dalla gestione dei progetti alla gestione IT e dalla gestione dei file ai servizi creativi.

L'accesso alle applicazioni SaaS è spesso a più livelli: molti fornitori offrono versioni gratuite, versioni freemium, che consentono l'accesso gratuito alle funzioni di base e consentono agli utenti di pagare per le funzionalità aggiornate, o pacchetti premium con funzionalità, postazioni utente e altri fattori di differenziazione variabili. Molti provider offrono anche pacchetti aziendali personalizzabili in base alle diverse dimensioni delle aziende.

Tuttavia, questa facilità di accesso può portare le organizzazioni a indicizzare eccessivamente il SaaS, saltando da una piattaforma all'altra come tante ninfee in uno stagno. Quindi come fanno le organizzazioni a riconoscere, affrontare e prevenire il sinistro insinuarsi del proliferarsi incontrollato del SaaS?

