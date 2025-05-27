Che cos'è la proliferazione del SaaS?

La proliferazione del SaaS si riferisce alla proliferazione incontrollata dell'adozione e dell'uso di prodotti Software as a Service (SaaS) all'interno di un'organizzazione.
L'espansione incontrollata del SaaS può contribuire a molti risultati negativi, tra cui spese inutili, workflow inefficienti, silo di dati e rischi per la sicurezza. "La proliferazione incontrollata del SaaS di solito non è il risultato di cattive intenzioni, ma di brave persone che cercano di risolvere rapidamente problemi reali", afferma Savannah Cherry, director of marketing and new business di Slingshot, una società di sviluppo software.
Secondo un report dell'IBM Institute for Business Value (IBV), solo il 36% dei dirigenti tecnologici aziendali ha riferito che i loro investimenti in cloud, dati, AI e ingegneria di prodotto sono gestiti come portfolio integrati definiti da obiettivi aziendali e architettura comune. E, secondo un report Productiv del 2024, ben il 48% delle applicazioni aziendali non è gestito, e nessuno è specificamente incaricato di monitorare e verificare l'utilizzo, la sicurezza, le licenze, i rinnovi, le vulnerabilità e altri dettagli. Questa mancanza di supervisione e integrazione adeguate e intenzionali si manifesta molto spesso sotto forma di proliferazione del SaaS.
Il Software-as-a-Service (SaaS) è un software applicativo ospitato sul cloud e utilizzato tramite una connessione internet tramite browser web, app mobile o thin client. Il modello SaaS è esploso in popolarità, in gran parte grazie ai suoi benefici di facilità d'uso e scalabilità.
Un provider SaaS è responsabile della gestione e della manutenzione del software e dell'infrastruttura di supporto. Non è necessario installare programmi su singoli dispositivi, né un'organizzazione deve garantire che il proprio hardware sia in grado di gestire workload maggiori. Inoltre, l'aggiornamento del software non è più un problema; viene gestito in remoto dal provider SaaS, garantendo che le app SaaS siano sempre aggiornate. Il cliente si abbona semplicemente e accede al software.
Il SaaS è una parte sempre più vitale delle organizzazioni moderne, con una spesa media delle organizzazioni, secondo un report Zylo, di circa 49 milioni di dollari all'anno in SaaS. Gartner prevede che la spesa mondiale per il SaaS raggiungerà quasi 300 miliardi di dollari nel 2025.
Esistono molti tipi diversi di strumenti SaaS; aziende diverse come Zoom, Slack, Salesforce, Adobe, Trello, Microsoft, Google, Box e Amazon offrono tutte prodotti SaaS. Questi prodotti vengono utilizzati per completare un'ampia varietà di attività, dalla funzionalità di chat avanzata alle videochiamate, dalla gestione dei progetti alla gestione IT e dalla gestione dei file ai servizi creativi.
L'accesso alle applicazioni SaaS è spesso a più livelli: molti fornitori offrono versioni gratuite, versioni freemium, che consentono l'accesso gratuito alle funzioni di base e consentono agli utenti di pagare per le funzionalità aggiornate, o pacchetti premium con funzionalità, postazioni utente e altri fattori di differenziazione variabili. Molti provider offrono anche pacchetti aziendali personalizzabili in base alle diverse dimensioni delle aziende.
Tuttavia, questa facilità di accesso può portare le organizzazioni a indicizzare eccessivamente il SaaS, saltando da una piattaforma all'altra come tante ninfee in uno stagno. Quindi come fanno le organizzazioni a riconoscere, affrontare e prevenire il sinistro insinuarsi del proliferarsi incontrollato del SaaS?
La proliferazione del SaaS si riferisce alla tendenza delle organizzazioni, soprattutto quelle più grandi con più divisioni, ad acquisire una gamma sconcertante di prodotti nel loro ambiente SaaS. "Moltiplica (l'adozione del SaaS) tra i reparti, i team da remoto e l'esplosione di soluzioni SaaS di nicchia sul mercato, e in un batter d'occhio, hai decine, a volte centinaia, di app in giro nella tua organizzazione", afferma Cherry. Ciò può causare ridondanza, inefficienza, confusione o peggio. Ecco alcuni tratti distintivi della proliferazione incontrollata del SaaS:
Un indicatore classico della proliferazione del SaaS è la presenza di diverse applicazioni che si sovrappongono in termini di funzionalità. Queste applicazioni ridondanti di solito comportano spese non necessarie e possono portare a silos di dati e mancanza di visibilità tra le funzioni.
Se i team di vendita e marketing utilizzano entrambi le stesse app per la gestione dei progetti o delle risorse, ad esempio, possono facilmente condividere le informazioni e lavorare dalle stesse informazioni in tempo reale. Quando questi team utilizzano app diverse per le stesse attività, questa visibilità interfunzionale viene persa e sono necessarie integrazioni aggiuntive per raggiungere lo stesso livello di collaborazione.
C'è sempre una novità interessante nel campo della tecnologia. Ma l'adozione frequente, anche se può sembrare agile e flessibile, può creare problemi di adozione. La curva di apprendimento che accompagna l'adozione di nuovi prodotti può causare errori e ostacolare la produzione e l'esperienza utente. Nei casi più gravi, le perdite di produttività che spesso accompagnano un landscape SaaS in continua evoluzione possono superare del tutto i benefici del nuovo software.
Idealmente, i prodotti SaaS di un'azienda lavorano tutti insieme, condividendo senza problemi i dati in un ecosistema integrato. Ciò si ottiene spesso utilizzando piattaforme di integrazione o iPaaS. La mancanza di integrazione tra le app SaaS o tra le app SaaS e altri sistemi e database aziendali può portare a inefficienze nella condivisione dei dati, mancanza di visibilità condivisa, errori nei dati, violazioni di sicurezza e altri risultati negativi.
Qualsiasi organizzazione può cadere nella trappola della proliferazione del SaaS, ma quelle più grandi con più divisioni autonome sono particolarmente inclini. Esistono tantissime opzioni SaaS sul mercato e ogni anno ne vengono aggiunte altre, dotate di caratteristiche leggermente nuove o migliorate. Questa ondata può spingere all'adozione senza intenzionalità.
Tra le cause più importanti della proliferazione del SaaS troviamo:
Senza un processo di approvvigionamento centralizzato, spesso i team sono costretti ad acquisire autonomamente il software. Questo approccio non coordinato può portare diversi team a utilizzare nuove applicazioni che svolgono la stessa funzione, il che può tradursi in inefficienze sia in termini di costi che di effetti.
Torniamo al nostro esempio precedente, in cui i reparti vendite e marketing utilizzano diversi software di gestione dei progetti. Ciò non solo richiede il doppio del tempo e degli sforzi per la ricerca e l'acquisto del software in questione, ma comporta anche difficoltà di interfacciamento tra i reparti (che potrebbero richiedere nuove integrazioni).
Senza una politica organizzativa adeguata, i team potrebbero non sapere quali prodotti SaaS sono già disponibili per l'uso tramite una licenza aziendale o quali prodotti sono già utilizzati da altri reparti. Questa svista può ostacolare la condivisione dei dati e altre sinergie collaborative.
La mancanza di linee guida può anche causare rischi di conformità e altri problemi di sicurezza SaaS, ad esempio, se i dati riservati vengono condivisi con applicazioni non autorizzate.
Il SaaS ha un tasso di crescita annuo di oltre il 20%, secondo Zylo, e dovrebbe superare i 300 milioni di dollari nel 2025. Ci sono decine di migliaia di aziende SaaS, dalle piccole startup ai più grandi nomi della tecnologia. Questa abbondanza porta a un eccesso di scelta e può spingere all'adozione.
Una classica tattica di vendita, l'adozione a basso o nullo costo può far sembrare la sperimentazione di qualcosa di nuovo un'idea facile, finché non arriva il conto. "L'accesso facile e senza problemi consente l'adozione di strumenti senza interventi IT o di approvvigionamento, con conseguente duplicazione delle funzionalità e integrazione inadeguata", afferma James Allsop, CEO di iNet Ventures, un'agenzia di PR digitale.
Dall'alto verso il basso, le organizzazioni devono comprendere sia il valore che le potenziali insidie dei prodotti SaaS. Circa la metà di tutte le licenze SaaS non vengono utilizzate e dimenticate. Questo spreco è spesso il risultato di una cultura che non dà priorità all'efficienza del SaaS.
La causa più significativa dell'espansione del SaaS è la mancanza di una procedura, di una gerarchia e di una comunicazione chiare. I reparti o i team adotteranno i prodotti SaaS in base alle proprie esigenze e desideri, senza un sistema per valutarli, monitorarli e guidarli, può facilmente verificarsi una proliferazione del SaaS.
La proliferazione SaaS può portare a molti problemi, che vanno dall'inefficienza organizzativa alle violazioni di sicurezza attive.
La mancanza di un piano di approvvigionamento intenzionale per i prodotti SaaS può comportare spese inutili in tutto lo stack tecnologico. Questo può essere il risultato di una contrattazione non ottimale su larga scala, di una ridondanza o anche di abbonamenti attivi dimenticati.
Inoltre, i fornitori possono facilmente aumentare le tariffe per i servizi SaaS una volta che i loro clienti dipendono da essi. "In poche parole, quando le tariffe aumentano, devi pagare o perdi l'accesso. "E le tariffe aumenteranno", afferma Bryan Granados, responsabile tecnico dei prodotti e ingegnere presso Valere, azienda specializzata nell'AI.
Sebbene i costi iniziali possano essere bassi o addirittura inesistenti sotto forma di periodo di prova, il costo finale a lungo termine a volte supera quello delle soluzioni locali. Come minimo, un piano SaaS centralizzato consente alle organizzazioni di pianificare tali aumenti e utilizzare al meglio le licenze aziendali.
Troppi sistemi diversi possono comportare una perdita di efficienza. Quando i team lavorano su numerose piattaforme, i file possono andare persi, le pianificazioni e gli orari possono diventare meno tempestivi e accurati e le riunioni possono essere perse a causa di incomprensioni. Anche nel funzionamento "normale", distribuire i team su troppi strumenti può semplicemente causare perdite di tempo e frustrazione dei dipendenti. La semplificazione di questo processo può migliorare l'efficienza del workflow.
Quando i dati vengono distribuiti su piattaforme e applicazioni isolate, la gestione dei dati e la collaborazione interfunzionale ne risentono. Quando team diversi hanno accesso alle stesse informazioni aggiornate, possono allineare più facilmente le loro iniziative verso obiettivi dipartimentali e organizzativi più ampi. La consapevolezza delle insidie dei silo di dati incoraggiare i team a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda.
Inoltre, l'integrazione dei dati provenienti da diversi database e applicazioni consente alle organizzazioni di trarre maggiore valore dai propri strumenti di AI. Affinché l'apprendimento automatico e altri strumenti di AI siano più efficaci, devono accedere a molti dati. Più i dati sono completi e aggiornati, più nitide e preziose sono gli insight che l'AI può produrre.
Adattarsi una nuova applicazione SaaS può richiedere del tempo. Durante questo periodo, si possono commettere errori (e spesso sarà proprio così). In molti casi, sono necessari nuovi sistemi e un certo periodo di formazione è inevitabile. Ma è importante assicurarsi che queste nuove aggiunte software generino valore e non vengano implementate in modo casuale. Ciò aiuta a evitare perdite di tempo e confusione tra i dipendenti causata da un onboarding non necessario.
L'espansione incontrollata del SaaS può aumentare le vulnerabilità di sicurezza e creare ulteriori opportunità di violazione dei dati, in particolare quando i nuovi prodotti SaaS non sono gestiti secondo una politica centralizzata di approvvigionamento, governance e sicurezza dei dati. I prodotti SaaS senza autenticazione e supervisione adeguata da parte dell'IT o di altri reparti di sicurezza possono portare ad accessi non autorizzati o a un uso improprio delle informazioni.
Questo può creare uno "shadow IT" in cui i reparti IT non sono a conoscenza di utilizzi che dovrebbero rientrare nella loro sfera di competenza. Le integrazioni potrebbero anche essere applicate con noncuranza, portando alla condivisione di dati sensibili con prodotti o piattaforme non autorizzati.
"La rapida crescita dell'uso non autorizzato dell'IT produce reti di strumenti complesse che danneggiano i sistemi di sicurezza, rendono più difficile la conformità e sprecano risorse organizzative", afferma Rafay Baloch, un esperto di cybersecurity e hacker etico. "Le applicazioni non gestite espandono le superfici di attacco rivelando dati sensibili mentre i sistemi mal configurati forniscono punti di ingresso per gli hacker".
Combattere e gestire la proliferazione del SaaS è difficile, ma vitale. "In definitiva, la proliferazione del SaaS è una conseguenza dell'innovazione e dell'agilità, ma senza una gestione intenzionale può minare entrambe", afferma Granados. Esistono alcuni accorgimenti che ogni organizzazione può adottare per ridurre e prevenire la proliferazione futura.
È importante innanzitutto creare una mappa di tutti i prodotti SaaS attualmente in uso all'interno di un'organizzazione. Spesso questa attività è guidata da un CIO o da qualcuno che ricopre un ruolo simile. Questo inventario dovrebbe essere realizzato consultando tutti i reparti e richiedendo informazioni sia sul prodotto che sul problema che mira a risolvere.
Dopodiché, consulta i team IT sulla sicurezza dei prodotti attualmente in uso. Sono conformi ai principi e alle linee guida dell'azienda? L'organizzazione ha una politica di approvvigionamento e governance SaaS accessibile e ben comunicata? Ci sono rischi attivi che devono essere affrontati prima di istituire un nuovo sistema?
Prima di implementare questo nuovo sistema, potrebbe essere utile effettuare un sondaggio per il feedback dei dipendenti. Questo comporta due benefici principali. Innanzitutto, il feedback dei dipendenti può essere prezioso per conoscere le attività quotidiane di questi prodotti SaaS: cosa funziona? Cosa no? Quali caratteristiche sono necessarie e quali sono superflue?
Questo esercizio di feedback coinvolge anche i dipendenti nel processo decisionale e aiuta a promuovere la titolarità delle decisioni da prendere, due fattori che possono aiutare i team a essere più ricettivi ai nuovi protocolli.
Un sistema di governance SaaS può essere prezioso per creare un'infrastruttura SaaS responsabile. Un team composto da rappresentanti di diversi reparti può selezionare uno strumento di gestione SaaS o una piattaforma di gestione SaaS, che consenta un migliore monitoraggio di licenze, abbonamenti, controllo degli accessi e sicurezza.
È anche fondamentale considerare l'integrazione nella creazione di nuove politiche e infrastrutture. Quali prodotti possono e devono essere integrati? Come è possibile realizzarlo? Quali benefici offriranno queste integrazioni e quanto sono difficili da costruire?
Ora questo team può definire le priorità e i principi organizzativi. Cosa sta cercando di ottenere l'organizzazione e quali linee guida possono essere istituite per contribuire a raggiungere tali obiettivi? Quali caratteristiche sono essenziali? Quale tipo di interazione tra prodotti SaaS sarà più utile? Una guida chiara sull'uso e l'adozione del SaaS contribuisce notevolmente a mitigare la proliferazione del SaaS e i problemi associati.
Con l'aiuto di questo team, istruisci i singoli reparti e dipendenti sulle modifiche da apportare. Poi è il momento del lancio! Ma il processo non è finito.
La vigilanza costante è il prezzo da pagare per prevenire la proliferazione. In questo caso possono essere utili i metodi di gestione agili: le organizzazioni possono utilizzarli per incontrarsi e discutere regolarmente delle esperienze, dei processi di approvazione e dei punti di forza e di debolezza dei sistemi attuali.
Una predisposizione ai cambiamenti è preziosa! Inoltre, tieni presente che il cambiamento comporta un periodo di adattamento.
