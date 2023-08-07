Che cos'è un'impronta digitale?

Quasi tutte le attività online lasciano una traccia dietro di sé. Alcune tracce sono evidenti, come un post pubblico sui social media. Altre sono più subdole, come i cookie utilizzati dai siti web per monitorare i visitatori. Tutte le tracce lasciate da una persona o da un'azienda, nel loro insieme, costituiscono la sua impronta digitale.

Sia le persone che le aziende hanno un'impronta digitale, dunque, ma tra le une e le altre esistono delle importanti differenze. L'impronta di una persona è costituita dai dati personali che questa condivide, direttamente e indirettamente, come l'attività di un account online, la cronologia di navigazione e i dettagli che i data broker raccolgono in background.

L'impronta di un'organizzazione è più complessa, poiché riguarda l'intera presenza online dell'azienda, compresi tutti gli asset, i contenuti e le attività pubbliche e private accessibili da Internet. Dell'impronta di un'azienda fanno parte i siti web ufficiali, i dispositivi connessi a Internet e i database riservati, ma anche le azioni dei dipendenti, come l'invio di e-mail dagli account aziendali.

In questo articolo ci soffermeremo sull'impronta delle organizzazioni. L'impronta delle organizzazioni sta diventando sempre più ampia e distribuita, alimentata da tendenze come il boom del cloud e il lavoro da remoto. Ma questa crescita comporta dei rischi: ogni app, dispositivo e utente con un'impronta digitale è un bersaglio per i criminali informatici. Gli hacker possono entrare nelle reti aziendali sfruttandone le vulnerabilità, dirottando gli account o ingannando gli utenti. In risposta, i team addetti alla cybersecurity stanno adottando strumenti che offrono maggiore visibilità e controllo sull'impronta aziendale.