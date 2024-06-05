Data di aggiornamento: 5 giugno 2024
Collaboratori: Matthew Finio, Amanda Downie
La sicurezza delle applicazioni (AppSec) è parte integrante dell'ingegneria del software e della gestione delle applicazioni. Non solo risolve bug minori, ma impedisce anche lo sfruttamento di gravi vulnerabilità delle applicazioni. La sicurezza delle applicazioni (AppSec), che è un processo continuo piuttosto che una singola tecnologia, è un componente cruciale della cybersecurity che comprende pratiche che impediscono gli accessi non autorizzati, violazioni dei dati e la manipolazione del codice del software applicativo. Poiché le applicazioni sono diventate più complesse, l'AppSec è diventata sempre più importante e impegnativa. Questa evoluzione richiede nuovi approcci allo sviluppo sicuro del software. DevOps e procedure di sicurezza devono avvenire in tandem, supportati da professionisti con una conoscenza approfondita del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC).
Fondamentalmente, la sicurezza delle applicazioni mira a proteggere i dati sensibili e il codice applicativo da furti o manipolazioni. Ciò comporta l'implementazione di misure di sicurezza durante le fasi di sviluppo e progettazione delle applicazioni e il mantenimento della protezione durante e dopo l'implementazione.
Queste misure, che vanno da protezioni hardware come i router a difese basate su software come i firewall delle applicazioni, sono integrate da procedure che includono regolari routine di test di sicurezza. I metodi aggiuntivi, come revisioni approfondite del codice e strumenti di analisi, identificano e mitigano le vulnerabilità all'interno della base di codice. Misure difensive come meccanismi di autenticazione avanzata e tecniche di crittografia proteggono da accessi non autorizzati e attacchi informatici. Le valutazioni periodiche della sicurezza e i test di penetrazione garantiscono un'ulteriore gestione proattiva delle vulnerabilità.
A seconda delle loro esigenze, le organizzazioni utilizzano varie strategie per gestire la sicurezza delle applicazioni. Fattori come i costi, le competenze e le sfide specifiche poste dai diversi ambienti (ad esempio, la sicurezza del cloud, la sicurezza delle app mobili e web per le app a cui si accede tramite un'interfaccia browser) influenzano i loro metodi. Alcune organizzazioni scelgono di gestire internamente la sicurezza delle applicazioni, il che consente il controllo diretto sui processi e sulle misure di sicurezza personalizzate da parte dei team interni.
Quando le organizzazioni non la gestiscono on-premise, la sicurezza delle applicazioni, che rientra nei servizi di sicurezza gestita (MSS), viene affidata a un provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP). Un MSSP può fornire un centro operativo di sicurezza (SOC) sofisticato, soluzioni di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) e accesso a competenze specializzate e a strumenti per la sicurezza delle applicazioni. Questi possono essere utili alle organizzazioni prive di risorse e competenze interne. Che siano gestite internamente o esternalizzate, misure di sicurezza solide sono essenziali per proteggere le applicazioni dalle minacce informatiche e dalle vulnerabilità in continua evoluzione.
La sicurezza delle applicazioni è importante per qualsiasi organizzazione che gestisca i dati dei clienti, poiché le violazioni dei dati comportano rischi significativi. Implementare un programma di sicurezza delle applicazioni robusto è fondamentale per mitigare questi rischi per la sicurezza delle applicazioni e ridurre la superficie di attacco. Gli sviluppatori cercano di ridurre al minimo le vulnerabilità dei software per scoraggiare gli aggressori che prendono di mira dati di valore, quali informazioni dei clienti, segreti proprietari o dati riservati dei dipendenti, per scopi dannosi.
Nel contesto attuale, in cui l'uso del cloud è sempre più diffuso, i dati si trovano su più reti e server remoti. Il monitoraggio e la sicurezza della rete sono fondamentali, ma proteggere le singole applicazioni è altrettanto importante. Gli hacker prendono sempre più di mira le applicazioni e ciò significa che i test di sicurezza delle applicazioni e le misure proattive sono indispensabili per proteggerle. Un approccio proattivo alla sicurezza delle applicazioni offre un vantaggio, perché consente alle organizzazioni di affrontare le vulnerabilità prima che abbiano un impatto sulle operazioni o sui clienti.
Trascurare la sicurezza delle applicazioni può avere gravi conseguenze. Le violazioni della sicurezza sono sempre più numerose e possono portare a interruzioni aziendali temporanee o permanenti. I clienti affidano alle organizzazioni le loro informazioni sensibili, aspettandosi che siano mantenute sicure e private. La mancata protezione delle applicazioni può causare furti di identità, perdite finanziarie e altre violazioni della privacy. Questi fallimenti minano la fiducia dei clienti e danneggiano la reputazione dell'intera organizzazione. Investire nelle giuste soluzioni di sicurezza delle applicazioni è essenziale per proteggere sia le organizzazioni che i loro clienti da potenziali danni.
La sicurezza delle applicazioni comprende varie funzioni volte a proteggere le applicazioni da potenziali minacce e vulnerabilità. Tra queste ci sono:
Autenticazione: implementata dagli sviluppatori per verificare l'identità degli utenti che accedono all'applicazione. L'autenticazione garantisce che solo le persone autorizzate ottengano l'accesso, alle quali viene talvolta richiesta l'autenticazione a più fattori, una combinazione di fattori quali password, biometria o token fisici.
Autorizzazione: in seguito all'autenticazione, agli utenti viene concessa l'autorizzazione ad accedere a funzionalità specifiche in base alla loro identità convalidata (gestione delle identità e degli accessi). L'autorizzazione verifica i privilegi degli utenti rispetto a un elenco predefinito di utenti autorizzati, garantendo il controllo degli accessi.
Crittografia: viene applicata per proteggere i dati sensibili durante il trasferimento o l'archiviazione nell'applicazione. Particolarmente cruciale negli ambienti basati su cloud, la crittografia oscura i dati, impedendo l’accesso non autorizzato o l’intercettazione.
Registrazione: è essenziale per monitorare l'attività dell'applicazione e individuare le violazioni di sicurezza, i file di registro dell'applicazione registrano le interazioni degli utenti. La registrazione fornisce un record con data e ora degli accessi alle funzioni e delle identità degli utenti, uno strumento utile per l'analisi post-incidente.
Test: è fondamentale per convalidare l'efficacia delle misure di sicurezza. Attraverso vari metodi di test, come l'analisi statica del codice e la scansione dinamica, le vulnerabilità vengono identificate e risolte per garantire solidi controlli di sicurezza.
La sicurezza delle applicazioni offre numerosi vantaggi alle organizzazioni, tra cui:
Riduzione delle interruzioni: i problemi di sicurezza possono interrompere le operazioni aziendali. Garantire la sicurezza delle applicazioni riduce al minimo il rischio di interruzioni del servizio e di costosi tempi di inattività.
Consapevolezza tempestiva dei problemi: una sicurezza delle applicazioni solida identifica i vettori di attacco comuni e i rischi durante la fase di sviluppo dell'app, consentendo di risolverli prima del lancio dell'app. Dopo la distribuzione, la soluzione di sicurezza delle applicazioni è in grado di identificare le vulnerabilità e avvisare gli amministratori di potenziali problemi.
Maggiore fiducia dei clienti: le applicazioni che hanno una reputazione di sicurezza e affidabilità aiutano ad aumentare la fiducia dei clienti nei confronti del brand, che a sua volta può aumentare la fedeltà allo stesso.
Migliore conformità: le misure di sicurezza delle applicazioni aiutano le organizzazioni a rispettare i requisiti normativi e di conformità relativi alla sicurezza dei dati, quali GDPR, HIPAA e PCI DSS. Ciò aiuta l'organizzazione a evitare sanzioni, multe e problemi legali legati alla conformità.
Maggiore risparmio sui costi: l'investimento nella sicurezza delle applicazioni nel processo di sviluppo può portare a risparmi a lungo termine. Risolvere i problemi di sicurezza nelle prime fasi di questa fase è solitamente più conveniente che affrontarli dopo la distribuzione. Inoltre, una solida sicurezza delle app aiuta a evitare i costi finanziari associati alle violazioni dei dati, tra cui indagini, spese legali e sanzioni normative.
Prevenzione degli attacchi informatici: le applicazioni sono spesso oggetto di attacchi informatici come malware e ransomware, attacchi di SQL injection e cross-site scripting. Le misure di sicurezza delle applicazioni aiutano le organizzazioni a prevenire questi attacchi o a ridurre al minimo il loro impatto.
Protezione dei dati sensibili: misure di sicurezza robuste aiutano le organizzazioni a mantenere la riservatezza e l'integrità proteggendo i dati sensibili, quali informazioni dei clienti, documenti finanziari e proprietà intellettuale, da accessi e modifiche non autorizzate o furti.
Riduzione dei rischi: eliminare le vulnerabilità aumenta la capacità di contrastare gli attacchi. Le misure proattive di sicurezza delle applicazioni, come le revisioni del codice, i test di sicurezza e la gestione delle patch, riducono la probabilità di incidenti di sicurezza e minimizzano l'impatto di potenziali violazioni.
Supporto dell'immagine del marchio: una violazione di sicurezza può erodere la fiducia dei clienti nei confronti di un'organizzazione. Dando priorità alla sicurezza delle applicazioni, le organizzazioni dimostrano il loro impegno a mantenere la fiducia e a proteggere i dati dei clienti, il che le aiuta a fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi.
Il processo di sicurezza delle applicazioni prevede una serie di passaggi essenziali volti a identificare, mitigare e prevenire le vulnerabilità della sicurezza.
Questa fase iniziale prevede l'identificazione dei potenziali rischi di sicurezza specifici dell'applicazione attraverso un'accurata modellazione delle minacce. Essa include la valutazione della funzionalità dell'applicazione, dei processi di gestione dei dati e dei potenziali vettori di attacco. Sulla base di questa valutazione, viene sviluppato un piano di sicurezza per definire le misure necessarie per mitigare i rischi identificati.
Durante la fase di progettazione e sviluppo, le considerazioni sulla sicurezza vengono integrate nell'architettura dell'applicazione e nelle pratiche di codifica. I team di sviluppo seguono le linee guida di codifica sicura e le best practice di sicurezza delle applicazioni per ridurre al minimo l'introduzione di vulnerabilità nella base di codice. Ciò include l'implementazione della convalida dell'input e dei meccanismi di autenticazione, la corretta gestione degli errori e la creazione di pipeline di distribuzione sicure.
Vengono condotte verifiche e test completi del codice per identificare e risolvere le vulnerabilità di sicurezza nel codice dell'applicazione. Ciò comporta sia l'analisi statica del codice per identificare potenziali difetti nel codice sorgente sia test dinamici per simulare scenari di attacco reali e valutare la resilienza dell'applicazione a tentativi di sfruttamento.
I test di sicurezza vengono eseguiti per valutare l'efficacia dei controlli di sicurezza implementati e identificare eventuali vulnerabilità rimanenti. Ciò avviene principalmente attraverso il red teaming, con funzionalità come test di penetrazione, scansione delle vulnerabilità e valutazioni dei rischi di sicurezza. Questo tipo di test identifica i punti deboli nelle difese dell'applicazione e garantisce la conformità agli standard e alle normative di sicurezza.
Quando l'applicazione è pronta per la distribuzione, è necessario effettuare un monitoraggio e una manutenzione costanti per garantire la sicurezza continua. Ciò include l'implementazione di meccanismi di registrazione e monitoraggio per rilevare e rispondere rapidamente agli incidenti di sicurezza. Vengono inoltre applicati aggiornamenti e patch di sicurezza regolari per risolvere le vulnerabilità di recente scoperta e mitigare le minacce emergenti.
Gli sviluppatori eseguono i test di sicurezza delle applicazioni (AST) durante il processo di sviluppo software per verificare che non vi siano vulnerabilità in una versione nuova o aggiornata di un'applicazione software. Alcuni dei test e degli strumenti per la sicurezza delle applicazioni sono:
Test statici della sicurezza delle applicazioni (SAST): questi AST utilizzano soluzioni che analizzano il codice sorgente dell'applicazione senza eseguire il programma. I SAST sono in grado di identificare potenziali vulnerabilità della sicurezza, errori di codifica e punti deboli nella base di codice nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione. Gli sviluppatori possono così risolvere questi problemi prima della distribuzione.
Test dinamici della sicurezza delle applicazioni (DAST): a differenza dei SAST, gli strumenti DAST analizzano le applicazioni mentre sono in esecuzione. Essi forniscono insight sul livello di sicurezza delle applicazioni negli ambienti di produzione, simulando scenari di attacco reali per identificare vulnerabilità quali errori di convalida dell'input, difetti di autenticazione e punti deboli della configurazione che gli aggressori potrebbero utilizzare.
Test interattivi della sicurezza delle applicazioni (IAST): IAST combina SAST e DAST e li migliora focalizzandosi su test dinamici e interattivi, ispezionando l'applicazione attraverso input e azioni reali degli utenti in un ambiente controllato e supervisionato. Le vulnerabilità vengono segnalate in tempo reale.
OWASP Top Ten: OWASP Top Ten è un elenco dei dieci rischi più critici per la sicurezza delle applicazioni web. Compilato dall'Open Web Applications Security Project (OWASP), un'organizzazione internazionale no-profit impegnata a migliorare la sicurezza dei software, l'elenco fornisce a sviluppatori, professionisti della sicurezza e organizzazioni guida regolarmente aggiornata sulle vulnerabilità più diffuse e di maggiore impatto che possono portare a violazioni della sicurezza.
Protezione automatica del tempo di esecuzione delle applicazioni (RASP): le soluzioni RASP proteggono le applicazioni in fase di runtime, monitorando e osservando il comportamento per rilevare eventuali segnali di attività sospette o nocive. Sono in grado di rilevare e rispondere agli attacchi in tempo reale e alcune forme di RASP possono bloccare le azioni dannose quando vengono rilevate.
Analisi della composizione del software (SCA): gli strumenti SCA identificano e gestiscono i componenti open-source e le librerie di terze parti utilizzate in un'applicazione. Analizzano le dipendenze e valutano la loro posizione di sicurezza, comprese le vulnerabilità note e i problemi di licenza e conformità.
Strumenti per il ciclo di vita dello sviluppo sicuro (SDL): gli strumenti SDL integrano la sicurezza nel processo di sviluppo. Essi forniscono agli sviluppatori linee guida e controlli automatizzati per garantire che le considerazioni sulla sicurezza siano integrate durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC).
Firewall per applicazioni web (WAF): i WAF sono progettati per proteggere le applicazioni web e relative API filtrando e monitorando il traffico HTTP tra un'applicazione web e Internet a livello di applicazione. Possono rilevare e bloccare i comuni attacchi basati sul web quali SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS) e Cross-Site Request Forgery (CSRF). Ciò consente di mitigare il rischio di violazioni dei dati e accessi non autorizzati.
Questi strumenti e tecnologie, insieme ad altri come la crittografia, i meccanismi di autenticazione e i framework per i test di sicurezza, sono importanti per proteggere le applicazioni da diverse minacce e vulnerabilità. Le organizzazioni spesso utilizzano una combinazione di questi test e strumenti come parte della loro strategia di sicurezza delle applicazioni.
