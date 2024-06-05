La sicurezza delle applicazioni (AppSec) è parte integrante dell'ingegneria del software e della gestione delle applicazioni. Non solo risolve bug minori, ma impedisce anche lo sfruttamento di gravi vulnerabilità delle applicazioni. La sicurezza delle applicazioni (AppSec), che è un processo continuo piuttosto che una singola tecnologia, è un componente cruciale della cybersecurity che comprende pratiche che impediscono gli accessi non autorizzati, violazioni dei dati e la manipolazione del codice del software applicativo. Poiché le applicazioni sono diventate più complesse, l'AppSec è diventata sempre più importante e impegnativa. Questa evoluzione richiede nuovi approcci allo sviluppo sicuro del software. DevOps e procedure di sicurezza devono avvenire in tandem, supportati da professionisti con una conoscenza approfondita del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC).

Fondamentalmente, la sicurezza delle applicazioni mira a proteggere i dati sensibili e il codice applicativo da furti o manipolazioni. Ciò comporta l'implementazione di misure di sicurezza durante le fasi di sviluppo e progettazione delle applicazioni e il mantenimento della protezione durante e dopo l'implementazione.

Queste misure, che vanno da protezioni hardware come i router a difese basate su software come i firewall delle applicazioni, sono integrate da procedure che includono regolari routine di test di sicurezza. I metodi aggiuntivi, come revisioni approfondite del codice e strumenti di analisi, identificano e mitigano le vulnerabilità all'interno della base di codice. Misure difensive come meccanismi di autenticazione avanzata e tecniche di crittografia proteggono da accessi non autorizzati e attacchi informatici. Le valutazioni periodiche della sicurezza e i test di penetrazione garantiscono un'ulteriore gestione proattiva delle vulnerabilità.

A seconda delle loro esigenze, le organizzazioni utilizzano varie strategie per gestire la sicurezza delle applicazioni. Fattori come i costi, le competenze e le sfide specifiche poste dai diversi ambienti (ad esempio, la sicurezza del cloud, la sicurezza delle app mobili e web per le app a cui si accede tramite un'interfaccia browser) influenzano i loro metodi. Alcune organizzazioni scelgono di gestire internamente la sicurezza delle applicazioni, il che consente il controllo diretto sui processi e sulle misure di sicurezza personalizzate da parte dei team interni.

Quando le organizzazioni non la gestiscono on-premise, la sicurezza delle applicazioni, che rientra nei servizi di sicurezza gestita (MSS), viene affidata a un provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP). Un MSSP può fornire un centro operativo di sicurezza (SOC) sofisticato, soluzioni di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) e accesso a competenze specializzate e a strumenti per la sicurezza delle applicazioni. Questi possono essere utili alle organizzazioni prive di risorse e competenze interne. Che siano gestite internamente o esternalizzate, misure di sicurezza solide sono essenziali per proteggere le applicazioni dalle minacce informatiche e dalle vulnerabilità in continua evoluzione.