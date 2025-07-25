Che cos'è il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC)?

Il modello agile si basa su cicli di miglioramento e sviluppo continui, spesso chiamati "sprint", in cui gli sviluppatori apportano e rilasciano regolarmente piccole modifiche incrementali. È particolarmente indicato per progetti in cui i clienti sono disponibili e in grado di partecipare a frequenti discussioni e recensioni dei progressi compiuti.

Lo sviluppo agile risponde alle mutevoli richieste o requisiti e consente ai team di identificare più facilmente i problemi durante il processo di sviluppo. Questa reattività porta a uno dei maggiori vantaggi dello sviluppo agile del software: i team di sviluppo possono affrontare i problemi prima che si trasformino in problemi più grandi.

Le varianti della metodologia agile, a volte note come "framework", definiscono i ruoli nel team di sviluppo per semplificare ulteriormente il processo. Due dei framework agili più comuni sono scrum e kanban. (Per ulteriori informazioni, vedi "SDLC, agile e scrum".)