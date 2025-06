Il test del software segue un processo comune. Le attività o i passaggi includono la definizione dell'ambiente di test, lo sviluppo di casi di test, la scrittura degli script, l'analisi dei risultati dei test e l'invio dei report sui difetti.

I test possono richiedere molto tempo. I test manuali o i test ad hoc potrebbero essere sufficienti per le build di piccole dimensioni. Tuttavia, per i sistemi più grandi, vengono spesso utilizzati degli strumenti per automatizzare le attività. I test automatizzati aiutano i team a implementare diversi scenari, testare elementi di differenziazione (come lo spostamento dei componenti in un ambiente cloud) e ottenere rapidamente un feedback su cosa funziona e cosa no.

Un buon approccio di test comprende l'application programming interface (API), l'interfaccia utente e i livelli di sistema. Più i test sono automatizzati ed eseguiti in anticipo, meglio è. Alcuni team creano strumenti di automazione dei test interni. Tuttavia, le soluzioni dei fornitori offrono funzionalità che possono semplificare le attività chiave di gestione dei test, ad esempio: