Il test di sistema è il test software end-to-end basato sulle prestazioni di un intero sistema. Questo test end-to-end include aspetti di functional testing, test non funzionali, test di interfaccia, test di stress e test di recupero.
Immagina di vedere un sistema software al microscopio, partendo dal livello più estremo di ingrandimento con l'unità. Questo è l'elemento costitutivo di base del sistema software. Poi la visuale si espande verso l'esterno per includere il livello successivo di ingrandimento, i moduli creati da quelle singole unità. Infine, allontanandosi completamente, si arriva al livello del sistema. A questo livello di ingrandimento è possibile vedere tutto ciò che è presente nel sistema e come tutti i componenti creati da quei moduli funzionano insieme.
In un certo senso, il test di sistema è un po' come quella visione microscopica, ma con una differenza fondamentale. Il test di sistema è una forma di test black box, il che significa che i tester sono meno interessati alla visualizzazione dei componenti coinvolti nel suo assemblaggio che alla funzionalità complessiva del sistema. Da questo tipo di prospettiva "superato/fallito", il comportamento del sistema è degno di nota in questo contesto solo per quanto riguarda le prestazioni del sistema. (Il test white box consente una maggiore visibilità sulla natura dei componenti all'interno di un sistema.)
Il test di sistema spesso comporta l'analisi di più sistemi software separati che possono o meno funzionare in sinergia all'interno di un determinato sistema software.
Consideriamo il conto alla rovescia che precede i lanci spaziali. Mentre tutti ricordano il drammatico conto alla rovescia in 10 fasi prima dell'accensione e del decollo, pochi ricordano i numerosi controlli di reparto che vengono richiesti dal capo volo e a cui si risponde affermativamente con un "via". In un tipico lancio spaziale, i capi dipartimento vengono consultati sulle operazioni pianificate, sulla sicurezza della missione, sui sistemi del veicolo e sulle condizioni meteorologiche previste, tra molte altre questioni. Ogni reparto viene interrogato e ogni capo reparto risponde a turno.
Allo stesso modo, il test di sistema può essere considerato la checklist finale che precede il lancio di un nuovo sistema software. L'ultimo turno di pulizia di eventuali bug software noti è stato completato. E proprio come nelle storiche liste di controllo ideate dai primi pionieri dello spazio, tutto si riduce a un ultimo tentativo da parte di ogni "dipartimento" incluso nei test del sistema.
Ogni query è colorata in base alla funzionalità del sistema:
Quando si parla di test di sistema, incontreremo naturalmente l'argomento delle dipendenze, che sono relazioni che esistono all'interno dei casi di test. In tali situazioni, l'esito di un caso di prova può dipendere parzialmente o totalmente dai risultati di altri casi di test. Le dipendenze possono anche coinvolgere funzionalità, ambienti di testing o politiche di sicurezza e possono persino influenzare l'intero processo di testing che un'organizzazione mantiene in mente.
Le metodologie di test di sistema non offrono uno sguardo approfondito sul loro funzionamento interno (ricorda, si tratta di una forma di black box testing), ma ti permettono invece di capire se una determinata applicazione funziona. L'idea è che i test di sistema aiutino a individuare lacune, errori o requisiti mancanti in quanto determinano la funzionalità complessiva dell'applicazione software.
I test di sistema vengono solitamente eseguiti dopo integration testing ma prima dei test di accettazione, assicurando così che tutti i componenti funzionino correttamente insieme. Come vedremo, spesso comprende sia gli aspetti funzionali che quelli non funzionali del sistema. Poiché si basa sia sull'area strettamente funzionale che su quella ampiamente non funzionale, affronta aspetti molto diversi come usabilità, sicurezza e prestazioni.
Uno degli scopi principali del test di sistema è che consente di Verify che il linguaggio di codifica di un software possa essere tradotto in un programma utilizzabile. Tuttavia, l'obiettivo principale dei test di sistema è assicurarsi che il software oggetto di valutazione supporti in modo efficace i requisiti aziendali degli utenti che vi faranno affidamento.
Il processo di test deve rispecchiare lo stesso ambiente di produzione che verrà utilizzato, per garantire che il software funzioni come richiesto nonostante le condizioni mutevoli del mondo reale. Allo stesso modo, i dati di test vengono creati per imitare dati e situazioni reali. Una volta condotti i casi di test, i difetti nel software possono essere individuati e riparati.
I test di sistema possono essere classificati secondo uno dei tre principali gruppi. Il primo, il functional testing, riguarda le prestazioni del sistema, ma non cerca risposte più approfondite se non quella di verificare se il software funziona come promesso. Ecco alcuni dei principali tipi di functional testing:
Sebbene il functional testing fornisca informazioni estremamente importanti, questi dati si limitano fondamentalmente a un voto positivo o negativo, basato esclusivamente sul fatto che il sistema funzioni come dovrebbe. Ciò omette un numero enorme di variabili pertinenti, come la sicurezza del sistema, la UX e le prestazioni.
I test di sistema non funzionali forniscono un mezzo per valutare il funzionamento del sistema. La differenza essenziale tra test funzionali e test non funzionali può essere ridotta al seguente semplice confronto:
Tenendo questo in mente, ecco alcune delle principali forme di test di sistema non funzionali:
Altri tipi di test di sistema sono utili anche se non rientrano nelle categories di test funzionanti o non funzionanti. Ecco alcune delle metodologie più degne di nota:
Sebbene il processo di test del sistema fornisca il test delle prestazioni black-box più completo che esista, l'esecuzione del test del sistema non è priva di potenziali problemi:
I requisiti che i test di sistema devono soddisfare sono numerosi, che si tratti di requisiti aziendali endemici per quell'organizzazione, requisiti funzionali unici di quel software o requisiti specifici che possono applicarsi alle sue operazioni. In effetti, sembra che non manchino mai i requisiti di sistema che i sistemi operativi devono assorbire. I requisiti che cambiano spesso possono mettere in difficoltà un sistema e lasciarlo con un lotto incompleto di casi di test.
Non dovrebbe essere una novità per nessuno che le scadenze possano creare scompiglio in un ambiente di lavoro. È noto che le scadenze hanno un impatto notevole quando i programmi di lavoro si scontrano con le aspettative dettate dal calendario. La pressione delle scadenze nello sviluppo del software si manifesta nel fatto che test di sistema adeguati e ampi vengono spesso trascurati e condotti in modo incompleto o addirittura ignorati. Spesso ciò richiede nuovi test in una fase successiva del ciclo di sviluppo del software.
Il test del sistema non avviene nel vuoto o senza sforzo. Richiede innanzitutto il lavoro qualificato dei team di test, strumenti di test per supportare tale lavoro e un budget adeguato per renderlo possibile. Senza questi componenti, è facile che vengano implementate delle scorciatoie al loro posto, con conseguente incompletezza dei test. E se una parte di quell'equazione viene alterata o annullata, probabilmente avrà un impatto negativo sulla copertura del test che deriva dal test di sistema di quell'applicazione o prodotto software.
Molte potenziali vulnerabilità possono essere valutate durante il processo di test, ma il personale di ingegneria del software può effettuare tali valutazioni solo se supportato e sotto controllo dell'ambiente di testing in cui lavora. Quando i tester non lavorano in ambienti stabili, diventa più facile per loro trascurare potenziali difetti software. E se i tester in ambienti instabili trovano bug software da riparare, spesso avranno più difficoltà a riprodurli in seguito.
Quando il tuo compito riguarda il controllo della qualità del software, la revisione delle righe di codice informatico è un lavoro laborioso che può diventare noioso e richiedere molto tempo. Ciò che può rendere questo tipo di lavoro ancora più spiacevole è quando si verificano lacune di comunicazione tra tester, sviluppatori e altri stakeholder. Come in ogni impresa aziendale, i problemi di comunicazione generano incomprensioni e creano un ambiente produttivo in cui i difetti possono sfuggire al rilevamento e radicarsi nei sistemi operativi.
Le tecniche di test variano e i risultati dei test sono di tutti i tipi, da dati di test semplici a set di dati vasti e complessi che richiedono una gestione più seria durante e dopo la fase di test. Il livello di complessità del progetto aumenta ulteriormente quando gli ambienti di test non rispecchiano completamente quelli di produzione. La strategia di test implementata durante il processo di sviluppo del software deve considerare come affrontare al meglio questi problemi.
