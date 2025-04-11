Immagina di vedere un sistema software al microscopio, partendo dal livello più estremo di ingrandimento con l'unità. Questo è l'elemento costitutivo di base del sistema software. Poi la visuale si espande verso l'esterno per includere il livello successivo di ingrandimento, i moduli creati da quelle singole unità. Infine, allontanandosi completamente, si arriva al livello del sistema. A questo livello di ingrandimento è possibile vedere tutto ciò che è presente nel sistema e come tutti i componenti creati da quei moduli funzionano insieme.

In un certo senso, il test di sistema è un po' come quella visione microscopica, ma con una differenza fondamentale. Il test di sistema è una forma di test black box, il che significa che i tester sono meno interessati alla visualizzazione dei componenti coinvolti nel suo assemblaggio che alla funzionalità complessiva del sistema. Da questo tipo di prospettiva "superato/fallito", il comportamento del sistema è degno di nota in questo contesto solo per quanto riguarda le prestazioni del sistema. (Il test white box consente una maggiore visibilità sulla natura dei componenti all'interno di un sistema.)

Il test di sistema spesso comporta l'analisi di più sistemi software separati che possono o meno funzionare in sinergia all'interno di un determinato sistema software.