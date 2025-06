Cos'è un sistema operativo?

La storia del sistema operativo (OS) è iniziata con i primi computer che richiedevano un software di sistema personalizzato per la gestione delle attività. Inizialmente semplici e orientati al batch, i sistemi operativi si sono evoluti per supportare il multitasking e le interfacce interattive, grazie ai progressi dell'hardware e del software.

L'invenzione del circuito integrato (IC) negli anni '50 ha portato ai microchip, che hanno aumentato la potenza di elaborazione e ridotto le dimensioni dei computer, supportando attività più complesse. Nel 1964, IBM introdusse l'OS/360, che si basava sul linguaggio di programmazione assembly, per il loro IBM System/360. OS/360 standardizzava il software su tutti i suoi mainframe, influenzando i futuri progetti OS. Inoltre, l'OS/360 fu il primo sistema operativo con multiprogrammazione, in grado di eseguire numerosi programmi contemporaneamente su una macchina con un singolo processore.

Nel corso del tempo, OS/360 si è evoluto in z/OS , il moderno sistema operativo per i mainframe IBM. (I mainframe IBM Z attuali vengono eseguiti anche su Linux e z/TPF, con più sistemi operativi spesso in esecuzione su un unico mainframe).

Lo sviluppo del sistema operativo Unix negli anni '60 e '70 ha stabilito importanti precedenti per i moderni sistemi operativi, introducendo concetti come il multitasking, la portabilità e un file system gerarchico, fondamentali per i sistemi odierni.

Verso la fine degli anni '80 e negli anni '90 furono introdotte le unità di elaborazione grafica (GPU) per gestire l'elaborazione grafica. Con l'evoluzione delle GPU per supportare attività di calcolo di uso generale, soprattutto negli anni 2000, aziende come Apple e Microsoft hanno iniziato a integrarle sempre più nei propri sistemi operativi. Attualmente, le GPU sono una funzionalità standard nella maggior parte dei sistemi informatici e alimentano di tutto, dai giochi e contenuti multimediali all'elaborazione scientifica, fino al machine learning (ML).

Innovazioni come la virtualizzazione e la containerizzazione sono emerse in risposta alla crescente esigenza di maggiore efficienza e scalabilità, soprattutto nel cloud computing. La virtualizzazione consente l'esecuzione di più macchine virtuali (VM) su un'unica macchina fisica. Un hypervisor gestisce queste macchine virtuali, agendo come sistema operativo leggero e occupandosi della gestione delle risorse e dell'allocazione della memoria senza la necessità di un sistema operativo completo. VMware è considerata il leader nel mercato della virtualizzazione e degli hypervisor.

La containerizzazione si basa sulla virtualizzazione e offre un approccio più leggero all'esecuzione di applicazioni isolate. A differenza delle VM, i container non includono una copia completa del sistema operativo. Il motore di runtime del container (ad esempio, Docker) è invece installato sul sistema operativo del sistema host e funge da interfaccia attraverso la quale tutti i container condividono lo stesso sistema operativo. Questa funzionalità consente ai container di virtualizzare il sistema operativo, permettendo alle applicazioni e alle loro dipendenze di funzionare indipendentemente su un singolo sistema operativo e migliorando quindi l'efficienza delle risorse.