Che cos'è un mainframe?

Essenzialmente, i mainframe sono computer ad alte prestazioni con grandi quantità di memoria e processori di dati che elaborano miliardi di semplici calcoli e transazioni in tempo reale. Un computer mainframe è fondamentale per database commerciali, server di transazioni e applicazioni che richiedono un'elevata resilienza, sicurezza e agilità.

Dopo l'avvento di internet e l'ascesa del cloud computing, si potrebbe pensare al mainframe come a una tecnologia preistorica. Al contrario, il mainframe si è evoluto per tenere il passo con altre tecnologie e continuare a svolgere un ruolo fondamentale nell'infrastruttura IT.

Secondo un recente report IBM, 45 delle prime 50 banche, 4 delle prime 5 compagnie aeree, 7 dei 10 migliori rivenditori globali e 67 delle aziende Fortune 100 utilizzano il mainframe come piattaforma principale. Inoltre, uno studio dell'IBM Institute of Business Value (IBV) (PDF) ha mostrato che i mainframe gestiscono quasi il 70% dei workload IT di produzione a livello mondiale e il 70% dei dirigenti intervistati ritiene che le applicazioni basate su mainframe siano fondamentali per la loro strategia di business.

Il termine mainframe si riferiva inizialmente al grande contenitore o struttura principale (main frame) che ospitava l'unità di elaborazione centrale (CPU) dei primi sistemi informatici. Il mainframe fungeva da archivio dati centrale o "hub" che collegava le postazioni di lavoro o i terminali nel centro di trattamento dei dati di un'organizzazione. L'ambiente di elaborazione centralizzato ha ceduto il passo a un ambiente informatico più distribuito, perché i mainframe sono diventati più piccoli e hanno acquisito maggiore potenza di elaborazione, diventando più flessibili e multiuso. Gli attuali mainframe elaborano e archiviano enormi quantità di dati e sono chiamati server aziendali (o server dati).