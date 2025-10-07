Cos'è il supercalcolo?

Il termine supercomputer è entrato in uso all'inizio degli anni '60, quando IBM lanciò l'IBM 7030 Stretch e Sperry Rand presentò l'UNIVAC LARC, i primi due supercomputer intenzionali progettati per essere più potenti delle macchine commerciali più veloci disponibili all'epoca. Gli eventi che hanno influenzato il progresso del supercalcolo iniziarono alla fine degli anni '50, quando il governo degli Stati Uniti iniziò a finanziare regolarmente lo sviluppo di tecnologie informatiche all'avanguardia e ad alte prestazioni per applicazioni militari.

Sebbene i supercomputer siano stati inizialmente prodotti in quantità limitate per il governo, la tecnologia sviluppata si sarebbe fatta strada nel mainstream industriale e commerciale. Ad esempio, due società statunitensi, Control Data Corporation (CDC) e Cray Research, hanno guidato l'industria dei supercomputer commerciali dalla metà degli anni '60 alla fine degli anni '70. Il CDC 6600, progettato da Seymour Cray, è considerato il primo supercomputer commerciale di successo. IBM sarebbe poi diventata un leader del settore commerciale dagli anni '90 ad oggi.

