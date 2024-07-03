Che cos'è il calcolo parallelo?

I processori comunicano utilizzando la memoria condivisa e le loro soluzioni vengono combinate mediante un algoritmo. Il calcolo parallelo è molto più veloce del serial computing (noto anche come serial computation), il suo predecessore che utilizza un singolo processore per risolvere i problemi in sequenza.

Quando i computer sono stati inventati per la prima volta alla fine degli anni '40 e '50, il software era programmato per risolvere problemi in sequenza, cosa che limitava la velocità di elaborazione. Per risolvere i problemi più velocemente, gli algoritmi dovevano essere creati e implementati seguendo una serie di istruzioni su un'unità di elaborazione centrale (CPU). Solo dopo aver eseguito un'istruzione se ne poteva risolvere un'altra.

A partire dagli anni '50, il calcolo parallelo ha permesso ai computer di eseguire il codice in modo più rapido ed efficiente, suddividendo i problemi di calcolo in problemi più piccoli e simili. Questi problemi, noti come algoritmi paralleli, venivano poi distribuiti su più processori.

Oggi, i sistemi paralleli si sono evoluti al punto da essere utilizzati in vari computer, rendendo le attività quotidiane come il controllo delle e-mail o l'invio di un SMS centinaia di volte più veloci rispetto a quando fossero eseguite utilizzando il serial computing. Oltre ad alimentare dispositivi personali come laptop e smartphone, i sistemi paralleli alimentano anche i supercomputer più avanzati e le tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale (IA) e l'Internet delle cose (IoT).