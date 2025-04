Una GPU dispone di una propria memoria ad accesso rapido (RAM), una memoria elettronica utilizzata per memorizzare codice e dati a cui il chip può accedere e modificare in base alle esigenze. Le GPU avanzate solitamente dispongono di RAM progettata per contenere i grandi volumi di dati necessari per attività ad alta intensità di calcolo, come l'editing grafico, i giochi o i casi d'uso AI/ML.

Esistono due tipi popolari di memoria per la GPU: la Graphics Double Data Rate 6 Synchronous Dynamic Random-Access Memory (GDDR6) e la GDDR6X, una generazione successiva. La GDDR6X utilizza il 15% in meno di energia per bit trasferito rispetto alla GDDR6, ma il suo consumo energetico complessivo è maggiore in quanto è più veloce. Le iGPU possono essere integrate nella CPU di un computer o inserite in uno slot accanto ad essa e collegate tramite una porta PCI express.