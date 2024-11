Alla base di gran parte del deep learning dell'intelligenza artificiale (AI), c'è un sottoinsieme del machine learning che utilizza reti neurali multistrato per simulare il complesso potere decisionale del cervello umano. Oltre all'intelligenza artificiale (AI), il deep learning guida molte applicazioni che migliorano l'automazione, inclusi prodotti e servizi di uso quotidiano come assistenti digitali, elettronica di consumo con tecnologia vocale, rilevamento delle frodi con carte di credito e altro ancora. Viene utilizzato principalmente per attività come il riconoscimento vocale, l'elaborazione di immagini e processi decisionali complessi, in cui può "leggere" ed elaborare una grande quantità di dati per eseguire in maniera efficiente calcoli complessi.

Il deep learning richiede un’enorme quantità di potenza di calcolo. Di solito, le unità di elaborazione grafica (GPU) ad alte prestazioni sono ideali perché possono gestire un elevato volume di calcoli in più core con memoria abbondante disponibile. Tuttavia, la gestione di più GPU on-premise può creare una notevole domanda sulle risorse interne e risultare incredibilmente costosa da scalare. In alternativa, i field programmable gate array (FPGA) offrono una soluzione versatile che, sebbene potenzialmente costosa, offre sia prestazioni adeguate che flessibilità riprogrammabile per le applicazioni emergenti.