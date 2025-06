Cos'è un workload?

In ambito IT, il termine si è continuamente evoluto e caricato di significato, in particolare con l'ascesa del cloud computing. In generale, il termine workload si riferisce a un'attività o a un processo computazionale e alle risorse di calcolo, storage, memoria e rete che l'attività richiede.



In un contesto di cloud computing, il workload si riferisce a qualsiasi servizio, applicazione o funzionalità che consuma risorse cloud. In questo contesto cloud, macchine virtuali, database, applicazioni, microservizi, nodi e altro sono tutti considerati dei workload.

I workload possono variare da semplici attività, come l'esecuzione di una singola applicazione o di un singolo calcolo, a operazioni complesse, come l'elaborazione analytics dei dati su larga scala o l'esecuzione di una suite di applicazioni interconnesse. La gestione dei workload è un aspetto critico dell'ottimizzazione delle risorse IT che influisce direttamente sulle prestazioni del sistema, sui costi, sulla stabilità e, in ultima analisi, sul successo delle operazioni aziendali.



Con la proliferazione del cloud computing e della virtualizzazione, la gestione dei workload è diventata sempre più complessa1. L'uso di hybrid cloud, multicloud e risorse di cloud pubblico implica che i workload possano riguardare più piattaforme e sedi, ognuna con caratteristiche e requisiti di gestione unici.

Per affrontare le complessità della gestione dei workload negli ambienti e workflow informatici, le organizzazioni ricorrono a strumenti avanzati. Utilizzano strumenti come le API di backend, il software di automazione dei workload, le analisi predittive basate sull'AI e le piattaforme di gestione del cloud (ad esempio, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure).

Le aziende stanno inoltre adottando strategie come il posizionamento dei workload, in cui determinano la posizione migliore per ciascun workload in base a fattori quali costi, prestazioni, ciclo di vita, conformità e requisiti aziendali. Questo approccio garantisce che ciascun workload sia eseguito in un ambiente ottimizzato in base alle sue esigenze specifiche.