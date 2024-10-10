NPU o GPU: qual è la differenza?

Le NPU sono utilizzate al meglio all'interno di sistemi integrati che ottimizzano le operazioni per allocare tipi specifici di risorse a tipi specifici di processori. Progettate per un calcolo preciso e lineare, le CPU vengono allocate preferibilmente su processi generici come la gestione di sistemi e risorse, mentre le GPU sono specializzate per carichi di lavoro intensi che traggono vantaggio dal calcolo parallelo.

Man mano che le applicazioni diventano più diffuse, è meglio distribuire NPU ancora più specializzate come complemento a CPU e GPU per gestire compiti specifici di AI e ML con un'elaborazione parallela a bassa latenza e altamente efficiente dal punto di vista energetico.