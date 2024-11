In poche parole, l'edge AI, o "AI on the edge", si riferisce alla combinazione di edge computing e intelligenza artificiale per eseguire attività di machine learning direttamente su dispositivi edge interconnessi. L'edge computing consente di archiviare i dati vicino alla posizione del dispositivo mentre gli algoritmi di AI permettono di elaborare i dati proprio sull' edge della rete, con o senza una connessione Internet. Questo facilita l'elaborazione dei dati in pochi millisecondi, fornendo un feedback in tempo reale.

Le auto a guida autonoma, i dispositivi indossabili, le telecamere di sicurezza e gli elettrodomestici intelligenti sono tra le tecnologie che utilizzano le funzionalità dell'edge AI per fornire tempestivamente agli utenti informazioni in tempo reale quando è più essenziale.

L'edge AI sta crescendo in popolarità man mano che i settori scoprono nuovi modi per sfruttare la sua potenza per ottimizzare i workflow, automatizzare i processi aziendali e sbloccare nuove opportunità di innovazione, il tutto risolvendo problemi come latenza, sicurezza e riduzione dei costi.

