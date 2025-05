Ogni chip di memoria flash NAND è costituito da un array di blocchi, noti anche come griglie, dove all'interno di ogni blocco è presente una serie di celle di memoria, note come pagine o settori. Il numero di bit memorizzati in ogni cella può variare e, in genere, sono classificate come celle a bit singolo (ossia "Cellule di livello singolo" o "SLC"), celle a 2 e 3 bit (ossia "Celle a più livelli/MLC" e "Celle a tre livelli/TLC") o celle quad-bit ("QLC"). Ogni tipo di cella è caratterizzato da punti forti e punti deboli. Mentre gli SLC sono noti per la loro affidabilità, velocità elevata e prezzi accessibili, i QLC hanno il vantaggio di essere più economici. Ogni griglia può memorizzare tra 256 KB e 4 MB. L'unità di elaborazione centrale (CPU) ha la funzione di controller per qualsiasi processo di lettura o scrittura nella memoria. Le loro dimensioni e i bassi requisiti di alimentazione li rendono ideali per laptop, tablet e smartphone.

Le unità SSD cercano di imitare gli HDD attraverso l'uso della memoria a stato solido non volatile, ma sono molto più veloci del tradizionale disco rigido o floppy disk. Gli HDD hanno una latenza e un tempo di accesso intrinseci causati da ritardi meccanici nella rotazione del piatto e nel movimento della testina di lettura/scrittura. Poiché le unità SSD non hanno parti mobili, la latenza e il tempo necessario per accedere e memorizzare i dati sono notevolmente ridotti.

Secondo Gartner (link esterno a ibm.com), le unità solid-state drive stanno emergendo come piattaforma di storage ideale per supportare workload di dati strutturati, anche grazie all'innovazione della tecnologia flash NAND e della storage class memory (SCM). Si prevede che, entro il 2025, oltre il 40% di tutte le attività di amministrazione e supporto dello storage IT on-premise sarà sostituito dallo storage as a service (nel 2021 era meno del 5%).