Per un passaggio senza interruzioni alle nuove soluzioni in-memory SAP S/4HANA, IBM ha aiutato Mondi a creare una piattaforma ad alte prestazioni basata su server IBM Power Systems E980 che eseguono SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com). IBM gestisce e gestisce l'ambiente SAP di Mondi e assicura un backup geografico regolare supportato da IBM Cloud Backup.

"Durante la nostra collaborazione, IBM ci ha messo in contatto con le risorse globali di cui avevamo bisogno per far progredire il lavoro", osserva Rainer Steffl. "Particolarmente utile è stata la collaborazione con l'IBM Innovation Center for SAP Solutions e il mio team ha effettuato diverse visite a Walldorf, in Germania, per ricevere l'assistenza di esperti dai team IBM e SAP».

Nonostante la pandemia di COVID-19 abbia imperversato durante il progetto, IBM, SAP e Mondi hanno collaborato strettamente per far progredire il lavoro a pieno ritmo. In soli otto mesi, Mondi ha trasferito con successo la sua attività globale di produzione di sacchetti di carta su SAP S/4HANA senza alcun impatto sui sistemi di produzione.

"Apprezziamo i partner sostenibili che la pensano in modo simile al nostro, ed è proprio questo il rapporto che abbiamo con IBM", conclude Rainer Steffl. "Con il passaggio del nostro business globale a SAP S/4HANA sui sistemi IBM Power e l'archiviazione IBM FlashSystem, potremo ottenere gli insight basati sui dati necessari per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità."