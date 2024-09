Alla fine del 2020, il DMI si stava preparando a spostare il suo data center di Copenaghen in una nuova sede della città. È stata l'occasione perfetta per rivalutare il sistema di storage obsoleto dell'istituto.

"Il nostro sistema di storage stava diventando troppo vecchio per far fronte alle esigenze future", afferma Thomas Kjellberg, Deputy Director General del DMI. "Volevamo ridurre l'impronta ambientale dello storage, perché si trattava di un'area con un enorme consumo di energia. Volevamo anche supportare i nostri diversi utenti con un accesso più semplice e migliore ai dati a un costo inferiore. E avevamo bisogno di una soluzione scalabile, non solo on-premise ma anche nel cloud: una soluzione cloud ibrida."

La capacità di archiviare i dati su nastro era particolarmente critica per il DMI, sia dal punto di vista ambientale che dei costi. A differenza dello storage dei dati su disco, i dati memorizzati su nastro non consumano elettricità quando non sono in uso. "Memorizziamo molti dati per scopi di riprevisione e rimodellamento, che potrebbero essere realizzati in cinque o dieci anni", afferma Kjellberg. "Non abbiamo bisogno di sistemi di storage ad alta velocità e ad alto consumo energetico per memorizzare tali dati."

Tra tutti i fornitori di storage valutati dal DMI, IBM è salito al vertice. IBM non solo ha offerto un sistema di storage hardware e software integrato, ma lo ha anche fornito come parte di una soluzione chiavi in mano, con IBM che ha supervisionato l'intera implementazione e ha fornito supporto esperto lungo il percorso.

Al centro della soluzione c'è IBM Storage Scale. Il sistema di storage dei file a livello aziendale ha la scalabilità e le prestazioni necessarie per gestire workload di dati grandi e complessi e la capacità di combinare flash, disco, nastro e storage cloud in un sistema unificato.

Per il data storage a lungo termine, IBM Storage Archive memorizza i dati archiviati su nastro e IBM Storage Protect sposta i dati su nastro e li recupera quando un utente lo richiede. L'intero processo è trasparente per gli utenti finali, che accedono a tutti i dati, indipendentemente da dove risiedono, da un'unica interfaccia.

Il team ha iniziato a lavorare alacremente a questo progetto nel gennaio 2021. Un project manager IBM ha supervisionato l'implementazione dall'inizio alla fine e il team IBM ha collaborato strettamente con il DMI per tutta la durata del progetto.

IBM ha lanciato il progetto con una serie di workshop per raccogliere input dagli utenti chiave dei vari dipartimenti del DMI, dall'IT alla gestione, nel tentativo di comprendere le esigenze degli utenti e istruirli sulle funzionalità del nuovo sistema. Durante i workshop, un rappresentante di IBM Systems Lab Services ha fornito indicazioni sul nuovo sistema, spiegando i vari livelli di servizio dei dati, le strutture di directory e le routine di backup per ciascuna area dei file system.

Durante l'implementazione, il team aveva bisogno di un modo per spostare i dati dal vecchio data center del DMI a quello nuovo senza interrompere l'accesso degli utenti a tali dati. La soluzione era quella di eseguire l'implementazione dei dati e la migrazione fisica in due parti. "Abbiamo costruito metà del sistema nella vecchia sede, trasferendo i dati dalla vecchia libreria a nastro al nuovo sistema di storage", afferma Kjellberg. “Poi abbiamo spostato l'intero sistema di storage nella nostra nuova sede e l'abbiamo installato lì. Abbiamo poi implementato la seconda parte del nuovo sistema."