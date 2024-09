È in corso un importante cambiamento per le aziende del settore dei media e dell'intrattenimento. La pandemia ha cambiato radicalmente il modo in cui gli autori di contenuti creano, condividono e conservano il proprio lavoro. Le esigenze delle applicazioni sono passate rapidamente dalle reti e dal data storage on-premise alla necessità di consentire workflow più efficienti e collaborazioni creative tramite soluzioni di data storage basate sul cloud.

pixitmedia semplifica questo nuovo flusso di dati per le aziende attraverso soluzioni di memorizzazione definita dal software e di gestione dei dati appositamente realizzate.

"Non si tratta semplicemente di archiviazione", afferma Barry Evans, CTO e cofondatore. "Quando parli con le persone che creano queste storie, ti rendi conto che a loro non interessa davvero dove si trovano i dati. Che lavorino a un lungometraggio o si occupino di color grading, adattamento visivo e sonoro, oppure di effetti visivi, si tratto appunto solo di lavoro. Vogliono poterli utilizzare e accedervi tramite gli strumenti e il workflow di gestione dei progetti di cui dispongono, indipendentemente dal fatto che i dati siano on-premise, salvati nelle workstation o da qualche parte nel cloud".

pixstor®, la potente piattaforma di network-attached storage dedicata ai dati di pixitmedia, utilizza IBM® Spectrum Scale per "andare oltre la semplice archiviazione" e fornire una più stretta integrazione delle applicazioni per unificare completamente dati, infrastruttura e utenti.

"Recentemente abbiamo ottenuto ottimi risultati offrendo una gamma completamente nuova di flessibilità", afferma Barry Evans. "La bellezza di ciò che abbiamo sviluppato insieme a IBM Spectrum Scale è l'interoperabilità tra dati on-premise e dati sul cloud. I nostri clienti non vogliono solo continuare a operare in modo efficiente a livello locale, ma anche avere la fiducia e la capacità di affrontare nuovi ed esigenti workflow a livello globale. Oggi lo storage interconnesso garantisce una collaborazione globale senza compromessi e, pur non essendo un fattore chiave al momento, offre la possibilità di implementare tecnologie di apprendimento automatico in futuro, come l'AI".

Grazie a questa flessibilità, pixstor® migliora l'efficienza del workflow creativo attraverso processi di gestione semplificati, un'esperienza dell'utente fluida, una potente funzionalità di ricerca in uno spazio dei nomi singolo e in container multi-tenancy per la conformità alla sicurezza e all'audit.