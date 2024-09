Per Orange Caraïbe, rendere il proprio data center più ecologico contribuisce a centrare due obiettivi: la riduzione dell'impatto ambientale e la diminuzione della spesa energetica. Grazie alla tecnologia IBM, l'azienda sta raggiungendo entrambi gli obiettivi.

Pioche spiega: “Col passaggio a IBM FlashSystem il nostro consumo energetico è diminuito del 94%, il che ci consentirà in cinque anni di risparmiare una percentuale analoga in termini di costi. Inoltre, la nostra attività è diventata notevolmente più ecologica. Il passaggio a IBM FlashSystem ci ha inoltre permesso di passare da tre rack a un singolo spazio 2U, una riduzione del 98% che ci libera tantissimo spazio fisico per la nostra crescita futura. I nostri calcoli mostrano che risparmieremo anche decine di migliaia di euro in costi di raffreddamento, dato che la nuova piattaforma è molto più efficiente e compatta".

Orange Caraïbe ha avuto modo di constatare direttamente l'impatto positivo che l'adozione di IBM FlashSystem ha avuto sul servizio offerto ai clienti. Pioche aggiunge: "Da quando abbiamo implementato IBM FlashSystem, i dipendenti che utilizzano il nostro data warehouse hanno visto i tempi di elaborazione diminuire del 30%. Ciò si traduce in un servizio molto più reattivo offerto ai clienti che visitano i nostri punti vendita, che ora perdono meno tempo ad aspettare che i dipendenti reperiscano i loro dati sul CRM".

Orange Caraïbe sta riscontrando benefici non indifferenti anche al suo interno. Sfruttando gli strumenti di gestione intuitivi integrati nella piattaforma IBM FlashSystem, l'azienda ha ridotto l'onere delle attività amministrative che gravano sul team IT. Con più tempo libero per innovare e grazie alle potenti capacità IT a sua disposizione, Orange Caraïbe può ora concentrarsi pienamente sulla sua strategia di miglioramento continuo.

Pioche conclude: “Da quando abbiamo implementato le soluzioni IBM non abbiamo avuto più problemi: un grande vantaggio per il nostro team IT, che è relativamente piccolo. Le loro attività di gestione ordinaria ora sono molto più leggere, e questo consente a ognuno di loro di concentrarsi su compiti di maggior valore aggiunto. Ora possiamo rivolgere tutta la nostra attenzione sul futuro di Orange Caraïbe, che ora dispone di un'infrastruttura di archiviazione migliore e più ecologica rispetto a prima".