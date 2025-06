Oggi molte organizzazioni stanno modernizzando la propria infrastruttura di data storage per sfruttare le opportunità di business offerte dall'intelligenza artificiale (AI), dal machine learning (ML) e dall'analytics avanzata. Sono messe alla prova da dati e workload sparsi in tutto il mondo, dal sempre maggiore tempo richiesto dai workload di addestramento e inferenza dell'AI, nonché dal costo e dalla scarsità delle risorse, in particolare delle unità di elaborazione grafica (GPU).

Per affrontare queste sfide, hanno bisogno di un accesso ad alta velocità a enormi volumi di dati non strutturati archiviati in sistemi di file distribuiti e object storage. IBM Storage offre tre soluzioni progettate per soddisfare queste esigenze: