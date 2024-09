Sostituendo i dischi con i nastri, Baidu ha soddisfatto e superato i criteri di riuscita stabiliti all'inizio dell'aggiornamento del sistema di cold storage.

"Inizialmente avevamo come obiettivo un livello di affidabilità di 11 nove e una riduzione dei costi operativi di almeno il 50% rispetto alla precedente soluzione di storage su disco, ma lo storage di IBM ha superato entrambi gli obiettivi", commenta Miao Yu. "La soluzione IBM Cold Data Storage offre 12 nove di affidabilità e ha ridotto i nostri costi operativi dell'80%: miglioramenti che hanno superato di gran lunga le nostre aspettative".

Con uno storage su nastro affidabile ed economicamente vantaggioso e una piattaforma dati ad alte prestazioni che supporta i carichi di lavoro di AI e big data, Baidu AI Cloud è in grado di sostenere la rapida crescita dei dati e di espandere la sua offerta con servizi innovativi.

"Dobbiamo archiviare enormi quantità di dati su Baidu AI Cloud per almeno tre anni, tra cui quelli per il nostro motore di ricerca, la guida autonoma e altri servizi, e renderli disponibili per l'uso di analytics e verifiche di conformità quando necessario", spiega Miao Yu.

"Oggi, questi e altri dati chiave possono essere archiviati in modo sicuro ed economico nella nostra piattaforma di cold storage, per essere recuperati rapidamente quando servono. Il nastro è una soluzione efficiente perché consuma pochissima elettricità, oltre il 90% in meno rispetto a un dispositivo di archiviazione su disco equivalente. Così possiamo ridurre significativamente il nostro impatto ambientale e risparmiare sui costi".

Miao Yu conclude: "La combinazione di IBM TS4500 Tape Libraries con IBM Storage Scale e IBM Storage Defender consente a Baidu AI Cloud di ridurre i costi e di scalare rapidamente, adattandosi alla crescita esponenziale dei dati. In futuro, abbiamo intenzione di creare una piattaforma unificata di gestione dello storage a nastro per l'intera Baidu, e non vediamo l'ora di collaborare con IBM per sfruttare il pieno potenziale di questa tecnologia in tutta l'organizzazione".

Junhua Jiang, Senior Account Manager, Hyperscale Solutions Sales di IBM, afferma: "Non vediamo l'ora di lavorare con Baidu per arricchire la loro architettura di storage cloud, creando un servizio dati tra i più avanzati nel mondo per Baidu Group e i clienti del settore".