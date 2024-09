IBM TS4500 Tape Library con unità TS1170 è una soluzione avanzata progettata per soddisfare le elevate esigenze di storage della tua azienda. Offre backup e archiviazione affidabili dei dati con storage fino a 50 TB (nativi) per cartuccia che offre una scalabilità perfetta per consentirti di far fronte a una rapida crescita dei dati.

Grazie a solide funzioni come la crittografia, l'automazione e la gestione semplificata, la libreria TS4500 con unità TS1170 aiuta a proteggere i dati, migliora l'efficienza dei costi e semplifica le operazioni.

Questa soluzione aiuta a far fronte a sfide come un elevato volume di dati, la crescita dei data center e l'aumento dei costi degli spazi di storage.