Storage Scale System 6000 è progettato per prestazioni estreme. Dispone di:

un singolo nodo 4U con controller attivo-attivo e hardware ridondante per massimizzare il tempo di attività;

fino a 310 gigabyte al secondo (GB/S) di throughput con bassa latenza;

fino a 13 milioni di IOPS con il livello di prestazioni Hyper-Store NVMeoF; e



fino a 3,4PBe (capacità effettiva) in uno spazio rack 4U standard.

Storage Scale System 6000 è progettato per scalare a migliaia di nodi e petabyte di capacità. Esegue la codifica di cancellazione IBM Storage Scale RAID, che fornisce efficienza dei dati, prestazioni elevate e costanti, mitigazione dei guasti hardware di storage, monitoraggio intelligente e ottimizzazione dinamica dei dati IBM Storage Scale System e IBM Storage Scale. Le installazioni e gli aggiornamenti sono forniti da un software containerizzato che velocizza e semplifica il processo di manutenzione.

Per accelerare l'elaborazione di dati distribuiti a livello globale, Storage Scale System 6000 supporta il protocollo NVIDIA GPUdirect Storage, che consente un percorso dati diretto tra la memoria della GPU e lo storage locale o remoto, come NVMe o NVMe over Fabric (NVMe-oF).

Storage Scale System 6000 utilizza un semplice approccio a blocchi con prestazioni che scalano in modo lineare. Ciò significa che un cluster di 10 sistemi Storage Scale System 6000 è in grado di raggiungere un throughput di oltre 3 terabyte al secondo. Supporta fino a nove alloggiamenti di espansione per unità disco rigido SAS.