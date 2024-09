IBM Cloud Object Storage è una soluzione di storage hyper-scale software-defined che funziona on-premise. Una soluzione di storage leader di settore che si integra con i dati nell'edge, nel data center o nel cloud. IBM Cloud Object Storage eccelle in termini di disponibilità, offrendo una disponibilità fino al 99,9999% e una durabilità fino al 99,9999999999999 (15 nove). Include la codifica di cancellazione locale o geograficamente dispersa per massimizzare l'efficienza e SecureSlice brevettata IBM con S3 Object Lock, che può fornire una soluzione sicura per petabyte (PB) ed exabyte (EB) di dati. Consulta la scheda tecnica Scopri un modo semplice per eseguire la distribuzione su IBM® Storage Ready Nodes