La piattaforma IBM® CTERA Enterprise File Services è una soluzione di delivery abilitata per l'archiviazione degli oggetti che combina software di backup degli endpoint aziendali, software di sincronizzazione e condivisione di file e un gateway di archiviazione degli oggetti per affrontare l'accesso ai file degli utenti aziendali. CTERA aiuta i clienti a sincronizzare, condividere, proteggere e governare i dati in modo sicuro utilizzando IBM Cloud Object Storage e offre anche una soluzione altamente integrata in grado di supportarvi nei data center.