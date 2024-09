L'RCC ha creato un data storage fabric ad alte prestazioni noto come MeDiCI (Metropolitan Data Caching Infrastructure), supportato e gestito centralmente con IBM Spectrum Scale. "Per promuovere l'innovazione, i ricercatori devono essere in grado di intraprendere ricerche di alta qualità in modo tempestivo, scalabile e senza limiti, sfruttando un'infrastruttura informatica di ricerca all'avanguardia. La nostra partnership con IBM aiuta a soddisfare queste esigenze," spiega Jake Carroll, Chief Technology Officer, Research Computing Center presso UQ. "Con MeDiCI, ricercatori e studenti di tutta l'Università e di altri istituti internazionali possono lavorare senza soluzione di continuità con i dati memorizzati su qualsiasi cluster di calcolo dell'Università del Queensland e collaborare."

"Quando i ricercatori si mettono a lavorare, vedono tutti i loro dati. Non si rendono conto che in realtà tutto si sta muovendo su cavi ottici a velocità cieca da un data center remoto”, afferma Abramson.

Inoltre, l'ecosistema MeDiCI supporta una varietà di piattaforme, strumenti e dati. "Il software IBM Spectrum Scale ci consente di unificare tutti i nostri diversi silo di fonti di storage in un'unica infrastruttura di storage integrata e intelligente e quindi restituire i dati in un qualsiasi protocollo appropriato, ottenendo analisi più rapide e una maggiore utilità delle risorse," afferma Abramson. MeDiCI acquisisce automaticamente anche i metadati del progetto, inclusi utenti, strumenti e parametri di dati.

Il team RCC continua a far evolvere l'infrastruttura MeDiCI, implementandola di recente come soluzione di storage per UQ HPC Wiener (link esterno a ibm.com). L'obiettivo è quello di consentire ai ricercatori di fare di più nello stesso intervallo di tempo, grazie alla maggiore produttività offerta dalla piattaforma. "Avevamo bisogno di una soluzione in grado di sostenere non solo una larghezza di banda piuttosto consistente dal punto di vista dei gigabyte al secondo, ma anche un requisito IOPS molto elevato per supportare elevate quantità di dati provenienti contemporaneamente da sistemi a disco e da flash storage a una velocità senza precedenti," spiega Carroll.

"Volevamo [una piattaforma hardware con] IBM Spectrum Scale perché la sua funzionalità è quasi unica," spiega Carroll. "Con la soluzione ESS, usufruiamo di tutti i benefici di un file system parallelo ad alta velocità all'interno di un supercomputer con la trasparenza nella gestione dei dati fornita da AFM e altre funzionalità IBM Spectrum Scale. Tale integrazione si adatta al workflow dei nostri utenti e, nei risultati scientifici, il workflow è fondamentale. Ecco perché ci avvaliamo dello storage software-defined," aggiunge.

Con la soluzione ESS, l'Università è in grado di supportare elevati volumi di dati con una velocità effettiva fino a 40 GB e la possibilità di scalare orizzontalmente fino a exabyte di storage, e il suo modello di cloud ibrido fornisce un rapido accesso ai metadati. Con la funzione di codifica di cancellazione IBM Spectrum Scale RAID, la soluzione è progettata per supportare elevati livelli di affidabilità, disponibilità e prestazioni dello storage. In combinazione con AFM, consente inoltre all'RCC di semplificare l'accesso ai dati nell'ambito di specifici workflow di progetto— pur mantenendo un'unica architettura di archiviazione comune.

I team di vendita tecnica di IBM Systems Lab Services e IBM Systems in Australia hanno collaborato con Sundata e RCC per implementare rapidamente la soluzione ESS GH14S su una rete InfiniBand e integrarla con l'architettura IT MeDiCI end-to-end. I team hanno lavorato in modo coeso e con attenzione ai dettagli in ogni fase, implementando l'array in cinque giorni.

L'RCC ha recentemente implementato l'offerta IBM Storage Insights , la gestione dello storage basata su cloud e la piattaforma di supporto con analisi predittiva. Fornisce al team una visibilità più approfondita e coerente sull'intera infrastruttura, consentendo prestazioni più elevate attraverso una risoluzione dei problemi più rapida.

Recentemente l'Università del Queensland ha ricevuto da IBM un nuovo ESS 5000 per eseguire valutazioni e test approfonditi. Abramson afferma che IBM sta collaborando con RCC in quanto si è affermato nello sviluppo delle tecnologie esistenti.

"Abbiamo già dimostrato un'innovazione significativa nell'applicazione di Spectrum Scale all'Università. Siamo stati in grado di fornire un feedback su quanto funziona bene nel nostro ambiente e su dove può essere migliorato," spiega Abramson. "Sono molto entusiasta di poter testare l'altro hardware all'avanguardia di IBM per le nostre esigenze di ricerca più impegnative."