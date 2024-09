IBM Storage Ceph è una distribuzione supportata da IBM della piattaforma open source Ceph che fornisce archiviazione di oggetti, blocchi e file altamente scalabile in un unico sistema. Fa parte del portfolio IBM Storage di storage definito dal software.

Eseguibile su diverse piattaforme hardware, IBM Storage Ceph è progettato per rendere operativa l'AI con resilienza di grado enterprise e consolidare i dati con la semplicità del software in modo flessibile e a costi ridotti.

È progettato per consentire la prevenzione automatica e la capacità di auto-gestione senza un singolo punto di guasto, e include l'analytics dello storage per ottenere insight critici da enormi quantità di dati. IBM Storage Ceph può servire anche come strumento semplice ed efficiente per costruire un data lakehouse per IBM watsonx.data e carichi di lavoro AI di nuova generazione.